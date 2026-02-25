我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電正式站上2字頭，25日在台股再寫新頁，股價高點上看2025元，終場收在2015元，單日上漲50元並改寫新高，推升市值站上52.2兆元，成為大盤衝高的核心引擎。台積電ADR前一天表現同樣亮眼，週二收在385.75美元、單日上漲4.25%，外電與市值統計資料顯示，台積電市值正式突破2兆美元門檻，成為美股史上第8家跨過2兆美元的企業，也寫下台灣企業首次達陣的新里程碑。以台積電ADR換算台積電約為2419元，相較台股收盤2015元，溢價仍有約20%，反映海外買盤對AI長線與權值龍頭的追價力道。依全球市值排名資料，台積電目前位居全球第6名，在排行榜上壓過沙烏地阿美（Saudi Aramco），前五名則依序為輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）。