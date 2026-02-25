我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長相甜美的金佳垠（如圖）在開季前積極學習中文，想和粉絲們有更多交流。（圖／翻攝自金佳垠IG@rkouee）

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」繼宣布韓籍成員河智媛、禹洙漢與廉世彬續約後，今（25）日無預警公開「Welcome圖」，歡迎高佳彬與金佳垠加入，宣告「樂天五本柱」誕生，成為中職最多韓援數量的隊伍。金佳垠笑說：「夏天也能見到台灣的粉絲，同時能體驗『台灣棒球』這個全新領域，感到很興奮！」並希望樂天能夠再次奪冠。2001年生的高佳彬，目前在韓國職棒起亞虎隊應援，她先前因「台韓交流賽」來台應援，留下難忘回憶。高佳彬正式成為樂天女孩一員，她直呼：「真的非常開心！」談及自身魅力，她笑說很多粉絲說很喜歡我的「笑眼」，所以站在應援台上笑著為球隊加油的時候，也希望可以把這份正能量帶給現場的大家。高佳彬則分享，學姐廉世彬跟她說應援曲真的很多，短時間內要全部記熟其實不太容易，「所以幫我整理出比賽一定會用到、出現頻率最高的幾首歌」。而兩人的好交情粉絲都知道，之後在球場上可以一起展現好朋友默契，讓高佳彬想到就很期待。金佳垠以「可愛天花板」外型與精湛舞技深受喜愛，她吐露心聲：「看到其他韓國啦啦隊員在台灣活動，一直覺得她們真的很帥氣，也想過我能成為那樣的人嗎？」為了更貼近球迷，她在開季前積極學習中文，想和粉絲們有更多交流。最後金佳垠熱情喊話：「在我加入的這個賽季，也讓我們一起努力應援，希望樂天能夠再次奪冠！」隨著樂天五本柱正式到位，為新賽季再添話題與戰力。