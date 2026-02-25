我是廣告 請繼續往下閱讀

一名歐洲遊客近日在歐美知名論壇Reddit上發文，稱新加坡是她在亞洲旅遊期間遇到最不友善的城市，引發網路熱議。她指出，自己曾造訪中國、日本及馬來西亞，但新加坡的服務態度與對待遊客的方式讓她感到失望。根據《The Independent Singapore》報導，該名遊客聲稱，在新加坡多次遇到的工作人員「不尊重甚至帶有性別歧視」，且當地居民對遊客的態度似乎會因性別和族裔而有所不同。她強調，雖然也遇到一些友善的人，但整體模式讓她覺得與鄰近國家相比，新加坡的服務水準確實偏低。文章一出，立刻引來大量網友評論與討論。有人留言表示：「我是美國人，多次造訪新加坡，一直受到很好的待遇，我覺得這裡很熱情。」也有網友認為，新加坡人只是忙於自己的生活，並非刻意不友善，「看似冷漠其實可以理解」。新加坡在2024年被《Condé Nast Traveler》年度讀者票選為全球最友善城市。除了整潔的街道與先進的公共交通系統外，新加坡治安良好、犯罪率低，加上市中心廣泛監控與熱門景點頻繁巡邏，也讓旅客普遍感到安全。分析人士指出，遊客對「友善」的感受往往受個人經驗影響，而不同文化下的服務方式與互動模式，也可能被誤解為冷漠或不禮貌。專家建議，遊客在異國旅遊時應了解當地文化背景，避免單一經驗就下結論。儘管有個別負面經驗，新加坡仍維持其亞洲旅遊熱點的地位，吸引數百萬國際旅客前來觀光。城市整體的安全、便利與秩序，仍被大多數遊客評價為高品質旅遊環境。