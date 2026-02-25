我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士於週二作客紐奧良鵜鶘主場Smoothie King Center，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）等多名主力缺陣的情況下，在第四節末段球隊落後時，格林為了爭取球權，雖然格林此役達成勇士隊史千次進攻籃板的里程碑，但勇士隊最終仍以109：113憾負鵜鶘。比賽進行到第四節剩餘約4分鐘，勇士隊以90：99落後時，場上出現了令全場錯愕的一幕。在一次罰球過程中，格林突然從後方跳上D.喬丹的背部，這記宛如「騎馬」般的動作隨即被裁判吹判犯規。格林此舉顯然是針對喬丹本季僅約五成的罰球命中率，試圖透過故意犯規讓對方站上罰球線，以換取追分時間。雖然這記「奇招」展現了格林為了勝利不擇手段的創意，但現場與網路輿論對此舉動評價兩極，影片也迅速在社群平台瘋傳。儘管球隊吞下敗仗，35歲的格林在此役依然寫下個人職業生涯的重要篇章。他全場貢獻11分、7籃板、6助攻與2阻攻，其中抓下的3個進攻籃板，讓他正式達成生涯1000個進攻籃板的里程碑。這項紀錄使他成為勇士隊史第九位達成此成就的球員，進一步鞏固他在灣區隊史的傳奇地位。在多位核心成員因傷缺陣的艱難時刻，格林不僅要在防守端擔任支柱，更必須在進攻組織上扮演領袖角色。勇士隊近期陷入低迷，過去四場比賽輸掉三場，此役全場僅有九人輪替。除了場上的肢體衝突與戰術博弈，勇士隊內部的張力也逐漸浮上檯面，轉播畫面捕捉到新秀Q.波斯特（Quinten Post）與B.波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在暫停期間出現激烈的口角交換，顯示出球隊在連敗壓力下的不安情緒。反觀鵜鶘隊，在Z.威廉森（Zion Williamson）連續26場先發創紀錄的帶領下，穩紮穩打守住勝果。勇士隊若想重回競爭行列，除了等待柯瑞傷癒回歸，如何平息內部矛盾並維持防守穩定性將是當務之急。