台中市長盧秀燕在新年之際市府狂印131萬張「馬上有錢」春聯，對此民進黨今（25）日表示，現傳出張貼情況不佳就施壓里鄰長，並表示整個台中市也只有117萬戶，就算每戶市民都貼也貼不完，而盧秀燕明明年初才表示台中市預算吃緊，還隨意揮霍公帑，簡直是「馬上浪費錢」吧？民進黨表示，盧秀燕俗氣春聯沒人想貼，盧秀燕竟施壓里長、鄰長有無確實發放，會不會太過分了，大過年的盧秀燕竟然為了個人宣傳，把為民服務的基層人員當行銷業務，簡直欺人太甚。民進黨說，春聯印刷印太多造成浪費，有議員發現，盧秀燕的春聯，一共印製了131萬張，但整個台中市也只有117萬戶，就算每戶市民都貼，也貼不完啊，這不就是浪費嗎？盧秀燕明明年初才表示台中市預算吃緊，還隨意揮霍公帑，簡直就是「馬上浪費錢」吧？其次是春聯標語俗氣又不合時宜，民進黨批評，堂堂市長，給市民的祝福只想得到「馬上有錢」，實在俗不可耐，難怪很多市民不好意思貼。退一萬步來說，盧秀燕讓公家機關貼「馬上有錢」，實在還是太荒唐。理應為民服務的公家機關，貼著發財的標語，是要與民爭利、還是暗示可以收回扣？盧秀燕覺得觀感OK嗎？最後民進黨表示，張貼春聯與否，本就該尊重民眾意願，盧秀燕無理的要求，完全就是在羞辱基層里長、鄰長的服務熱忱。現在馬年已經開工了，只希望新的一年，台中市能「馬上平安」、市長「馬上別作秀」，基層里長與鄰長「馬上別被施壓」。