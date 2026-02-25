我是廣告 請繼續往下閱讀

台中太平區中山路二段一棟4層樓公寓今（25）日早上7時許發生火警，一樓竄出火苗及黑煙，一名男子往上層逃跑而困於頂樓，台中市消防隊到場及時撲滅火勢，並未造成人員傷亡。經初步了解，起火原因疑似是1樓住戶在充電的行動電源發熱起火，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。台中市消防局於今25日早上7時28分獲報，太平區中山路二段一棟4層樓公寓發生火警，勤務中心立即調遣16車37人前往灌救。現場建築物一樓有火苗及黑煙竄出，一名38歲男性住戶逃往頂樓避難。消防隊於7時48分控制，7時52分撲滅火勢，8時1分將男住戶帶往安全處，現場無人受傷送醫。經初步了解，現場起火點為1樓住戶的房間雜物起火燃燒，據1樓住戶表示，當時房間內有一個行動電源在充電，疑似是行動電源發熱起火。但詳細起火原因仍有待調查釐清。