春節期間全台多起「天價」拖吊爭議連環爆！雙北、桃園有民眾機車拋錨短短2公里遭索5萬，汽車陷泥坑更被開價11萬元。警方調查指出，這些涉案拖吊車背後，疑似皆為登記於台中的「騰至國際企業社」所為。該業者以「電話低價誘騙、現場強索天價」的手法犯案，目前台中市政府已會同警方強勢介入調查。春節期間全台受害案例頻傳，受害車主林小姐表示，車子因打滑陷入泥坑，電話報價原為2000元，上車後竟遭巧立「泥坑救援4萬6000元、絞盤作業8000元」等多項雜費名目，開出11萬元的離譜天價，經當場報警才降至6000元脫身；無獨有偶，1月底至大年初二在新北烏來與台北101附近，也有民眾機車拋錨僅7至8公里，就被坐地起價至4萬到10萬元不等。另一名受害者黃先生更指控，該業者不僅頻繁更換聯絡電話，連拖車車牌也會替換，每次得手後便消失無蹤，事後受害民眾才驚覺該業者早已是平面道路拖吊的黑名單。警方介入調查發現，這些案件的拖吊車牌及業者組合均高度重疊，犯案手法如出一轍。值得注意的是，涉案拖吊車車頭仍殘留「高速公路局特約拖吊車」的剝落字樣，車尾則有噴漆車牌號碼。警方懷疑，該集團因國道拖吊收費受到嚴格規範，便轉戰缺乏公定價的平面道路牟取暴利。針對此波消費糾紛，經查騰至國際企業社於114年（2025年）6月25日在台中市完成商業登記，並經營「全球中部24h道路救援」網站。外傳該業者與惡名昭彰的「小崔拖吊」實為同一批人。台中市政府法制局說，該網站目前已關閉，且自本月24日起聯絡電話即無法接通。消保官與交通局人員於今（25）日前往其登記之營業處所訪查，發現大門深鎖、無人回應。法制局表示，市府先前曾受理過1件該業者的拖吊糾紛申訴，當時業者最終未收費而結案，針對此次事件將另以公文函請業者出面說明。台中市交通局說，為遏止類似亂象，將與法制局等單位研議，推動拖救收費標準合理化與透明化；若台中市境內發生類似情形，市府將啟動跨機關聯合稽查，嚴格把關消費者權益。警方也呼籲民眾，在平面道路尋求拖吊服務時務必提高警覺，以免受騙上當。