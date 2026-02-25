我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市梧棲區一家養豬場，去年（2025）10月爆發非洲豬瘟疫情！台中地檢署今日偵結，認定該場陳姓負責人父子為規避經濟損失，竟涉嫌長期偽造廚餘蒸煮紀錄，還隱匿死46頭病死豬，更將疑似染疫的豬隻送往市場拍賣，導致全台被迫實施長達16天的禁宰令。檢方依偽造文書、違反《廢棄物清理法》及詐欺取財等罪嫌將兩人起訴，並向法院請求從重量刑。對此，87歲的陳姓老農喊冤表示自己「又沒殺人」且飼養豬隻的業務早已交由兒子處理，哽咽地說「是要讓我關到死嗎？」檢方指出，陳姓父子經營的養豬場長期違反防疫規定，未將廚餘以 90°C 高溫蒸煮1小時，反而自2023年起至2025年9月間，每日重複利用2022年預拍的舊照片 虛假申報以規避查核。此外，兩人還涉嫌造假廚餘來源、數量與燃料數據，甚至將過量廚餘非法轉賣給其他豬農。2025年10月爆發豬隻大量死亡疫情，陳姓父子卻未依法通報，僅私自投藥並隱瞞死豬數量，將短少的46頭病死豬交由合法與非法業者處置。兩人更將30頭疑似染疫豬隻送往市場拍賣，並在未經獸醫師診斷且未遵守15天停藥期的情況下自行投藥，隨後以偽造的健康聲明書誤導買家，藉此非法獲利逾約32萬元。檢方認定，陳姓父子涉犯偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等多罪，檢方指出，陳姓父子身為專業豬農，明知高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的關鍵，竟長期以舊照造假規避監管，並違法轉售廚餘破壞管制。疫情期間更隱匿死豬數量，將46頭病死豬交由非法業者處理，嚴重威脅防疫與環境安全。兩人僅為私利便罔顧產業安全，且偵查中拒不認罪，導致防疫追蹤受阻。考量其犯罪手段惡劣、危害程度深且犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示懲戒。面對檢方指控，87歲的陳姓老農哽咽申冤，表示自己被關3個多月，20萬交保，如今腳不方便還每天心情鬱悶，提到花錢請律師部分，老農則說自己根本無力負擔，現在手裡空空，僅靠老農津貼與萬餘元存款過活。他不解自己「又沒有殺死人」，強調養豬場雖在自己名下，但平時僅看看豬隻，實際業務已交由兒子飼養，對於可能面臨長期監禁感到絕望，直言「是要讓他關到死嗎？」老農更公開呼籲媒體發聲並「願意召開記者會」，希望法官能斟酌其高齡與處境。