年底即將地方首長大選，議員參選人紛紛出動大咖站台，力拚最大化「母雞帶小雞」效應，其中挑戰連任的台北市長蔣萬安也將成為最強母雞，而值得注意的是，蔣萬安是否也會幫民眾黨小雞站台？對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今（25）日提到，民眾黨是友黨，也需要壯大，有機會同台。戴錫欽今受訪被問及松信區多人角逐的狀況，戴錫欽指出，有立委王鴻薇和徐巧芯留下的2個缺額，不過現在也有滿多新人積極在登記，想要參選，預計提名5席，應該是確定會辦初選。至於其他區域要初選還是協調，戴錫欽透露，明天在市黨部委員會上才會正式確認，但目前初步看來，包括士林、北投、內湖、南港跟中山、信義，還有中正、萬華，除非是同額的狀況，否則應該都會辦初選。戴錫欽也說：「那因為大安、文山區部分，我們現任就有8位議員，假設有新人想要參選的話，可能就要面臨協調，看看是否要辦初選或用內參民調的方式。中正、萬華區也相同。」另外，議員都希望有母雞帶領，戴錫欽對此表示，蔣萬安當然非常關心，但是他現階段還是以市政為主。就看黨中央跟市長協調過後，看什麼時間正式宣布支持蔣萬安爭取連任，黨部會尊重黨中央的決定。話鋒一轉，戴錫欽被問到蔣萬安是否會願意幫民眾黨小雞站台？戴錫欽表示，民眾黨是友黨，不管在立法院或台北市的合作，基本上都非常尊重民眾黨自主發展的需要。戴錫欽說：「所以未來在適當的時機，我想市長不管是在很多造勢的活動上面或者在個別的小雞上面，應該都有大家同台合作的機會。」