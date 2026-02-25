我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北燈會今（25）日於西門町與花博展區登場，主辦單位宣布展區及周邊全面禁菸，違者最高可開罰1萬元。政策一出，立刻引發討論，台灣基進台北市黨部主委、醫師吳欣岱主張，「每走3分鐘就要有1個吸菸區」，否則只會逼得吸菸者轉往巷弄偷抽，反而增加管理難度。對此，百萬網紅Cheap狠酸，吳欣岱的做法太極端了，「講真的，廁所都沒這麼多」。Cheap在臉書發文表示，吳欣岱提出「堵不如疏」的概念並非全然錯誤，但做法過於極端。他指出，現在燈會確實有吸菸區，只是設在外圍，最遠約500公尺，在人擠人情況下可能走上20分鐘，但這樣的距離未必不合理。Cheap直言，「廁所都沒這麼多」，育嬰室、垃圾桶都未必3分鐘一個，為何要對抽菸的人這麼好？他反問，即便廁所要走20分鐘，也不至於因此就有人隨地解放。抽菸與如廁、喝水不同，前者屬於個人滿足行為，並非生理急迫需求，因此多走一段路，算是一個「合理的代價」。Cheap進一步指出，過去自己也曾批評台灣吸菸區設置不足，如今既然已有規劃，即便距離稍遠，也算是一種「軟性門檻」，讓吸菸者覺得麻煩，或許就能減少臨時起意的抽菸衝動，甚至乾脆看完燈會再抽。他舉例，不少機場吸菸室位置本就偏遠，主題樂園更是如此，飛機上更全面禁菸，都是基於「少數人不該影響多數人」的原則。不過，Cheap也強調，自己並非反對設置吸菸區，而是希望政府在全台逐步完善規劃，從資源最充足的台北市先做起，真正落實「堵不如疏」，同時也要加強對騎樓、公園、人行道違規吸菸的取締。無菸政策如何拿捏密度與距離，已成為這場燈會之外的另一場焦點戰。