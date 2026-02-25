我是廣告 請繼續往下閱讀

日本學生在每年3月底至4月初會放春假，許多學生趁這一空檔進行海外旅行，日本旅行社調查，今年春假檔期的學生旅遊訂單，熱門旅遊目的地前3排名與去年相同，台北位居第二，第一名則是韓國首爾。日本大型旅行業者H.I.S.近日公布2、3月的旅遊預訂情況統計，旅遊目的地排名與去年相同，依序為：第1名首爾、第2名台北、第3名曼谷。業者表示，「春假期間學生的海外旅遊預約人數與去年持平，呈現穩定」，並提到包含燃油附加費、出入境稅等各項稅費在內，每人平均單價為14萬700日圓（約新台幣2萬8千元），平均消費金額較去年成長至7.1%。受到物價上漲與日圓貶值影響，價格呈現上升趨勢。從地區來看，亞洲包辦前1至4名；按地區構成比例計算，「亞洲地區」占整體的64.3%。在亞洲地區內部，「東亞地區」占65.7%，公司指出，顯示韓國、台灣、香港等「近距離亞洲」地區較受青睞。性別比例方面，「男性」占32.3%，「女性」占67.7%。公司分析指出：「可以看出女性對海外旅遊較為積極。」日本學生春假海外旅行旅遊目的地人氣排名如下（右側數字為去年名次）：1位：首爾（韓國）（去年第1）2位：台北（台灣）（去年第2）3位：曼谷（泰國）（去年第3）4位：宿霧（菲律賓）（去年第6）5位：關島（去年第9）6位：夏威夷（美國）（去年第5）7位：巴黎（法國）（去年第8）8位：新加坡（去年第4）9位：釜山（韓國）（去年第12）10位：香港（去年第7）