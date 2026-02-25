日本近期遭遇「30年一遇」的創紀錄少雨乾旱，全國水壩與湖泊的蓄水率持續下降，過去沉沒在水底的舊日村莊聚落等遺跡重新露出水面，意外掀起觀光熱潮。不過，許多人前往朝聖，也造成脫序亂象，還有遊客為了拍照做出危險行為，險些丟掉性命。
根據日本媒體報導，位於神奈川縣、首都圈最大水庫之一的宮瀨水庫，截至23日的蓄水率已降至34％，水位下降讓約40年來不見天日的谷底村落遺跡再現，吸引大批觀光客前去。然而，由於人潮過多，周邊出現違規停車的情況，還有觀光客冒險橫越馬路，險些發生交通事故。連當地警方也被驚動，到場用大聲公驅離遊客維持秩序，呼籲大家注意安全。
不僅宮瀨水庫，神奈川相模原市的津久井湖，也因為乾旱導致水面下降，露出裸露的湖底，同樣吸引許多觀光客蜂擁而至，搶著目睹罕見景象。一位當地的租船店業者透露，由於觀光客太多，雖然大多數人遵守規範，但還是擔心會發生重大事故，「真的有人差點喪命。光是這一週就好幾次。我們看到都會出聲提醒」。
租船店業者表示，湖底淤泥堆積其實非常鬆軟，看似能行走，事實上隨時都可能陷進去，「之前有一位老奶奶踩進爛泥裡，整個人陷進去，淤泥一下淹到脖子，如果沒有旁邊人把她拉出來，可能就會窒息而死」。
神奈川縣政府雖未全面禁止民眾進入乾涸湖底，但已發布警告提醒民眾湖底露出的部分地形陡峭濕滑，存在滑落危險，務必注意人身安全。但有日本媒體記者直擊，現場仍有民眾在危險區域釣魚，或是拿手機自拍，讓人看得捏把冷汗。
