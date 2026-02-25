酷澎於2025年11月底爆發史上最大資安漏洞，起初台灣酷澎發布聲明稱「無證據顯示台灣用戶受影響」。然而，在歷經了88天後，台灣酷澎正式改口認錯，高達20萬4552名台灣用戶個資遭到外洩。為了挽回消費者信心，酷澎針對受害用戶發放總價值1000元的折價券作為補償。目前數位發展部已全面介入調查，並要求業者設立專屬客服與妥善回應。《NOWNEWS今日新聞》一文快速掌握酷澎個資外洩事件的來龍去脈、影響範圍以及防詐自保重點。
酷澎個資外洩／時間軸
2025年11月底：酷澎爆發韓國史上最大資安漏洞，共計3370萬筆客戶個資外洩。當時台灣酷澎發布聲明指出「沒證據顯示台灣用戶資料外洩」。
2025年12月9日：韓國警方針對個資外洩案，搜索首爾酷澎總部。
2026年2月23日：台灣酷澎在取得第三方資安公司 Mandiant 的鑑定報告後，向台灣數位發展部（數發部）通報台灣用戶確實受到影響。
2026年2月24日：距離事發88天後，台灣酷澎正式對外承認台灣用戶個資遭到外洩。
酷澎個資外洩／受害人數、外洩內容
受害人數： 台灣共有20萬4552名用戶受到影響。
遭外洩個資內容：包含用戶的姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，以及近5筆訂單紀錄。酷澎官方強調，財務及支付資訊、信用卡號、登入密碼以及身分證件等高度敏感資訊並未遭到接觸。
酷澎個資外洩／事件發生原因
事件起因於一名酷澎前員工利用系統權限漏洞進行非法存取。台灣酷澎強調，該犯罪員工使用的系統存取管道，已於2025年11月完成封堵與修補。根據 Mandiant 的鑑識分析，該前員工雖然接觸了約20萬個台灣帳號，但實際上只「儲存」了 1筆台灣用戶帳號資料。酷澎表示所有涉案設備均已追回，被儲存的資料已遭刪除，且目前沒有證據顯示個資遭到濫用或轉移給第三方。
酷澎個資外洩／補償方案
酷澎宣布提撥逾2億元作為賠償，受影響的台灣用戶將在 3月8日收到總價值1000元的購物折價券，屆時會顯示於酷澎APP中；優惠券使用期間為2026/3/8至2026/6/7。
火箭速配：100元折價券1張、滿1500元折200元折價券2張
火箭跨境：250元折價券2張
酷澎個資外洩／如何知道自己是否個資外洩
如果近期有收到官方發送的1000元購物折價券簡訊，則代表可能個資在這次的風波中有外洩的風險。
酷澎個資外洩／賠償方案民眾怒批
由於酷澎遲了88天才認錯，讓用戶暴露在詐騙風險中，加上補償方案是發放「折價券」，被不少消費者揶揄「我的個資只值1000元？還要我回站內消費？」、「用賠償換回購」，遭酸缺乏誠意且有二次剝削之嫌。
酷澎個資外洩／公部門出手了
數發部已要求酷澎設立專屬客服管道、通知受影響用戶並研擬補償方案。同時針對對酷澎行政檢查，若發現有違反《個人資料保護法》的情事，將依法裁處。
酷澎個資外洩／民眾自保方式
數發部呼籲民眾近期務必保持警覺，詐騙集團可能利用外洩的個資，以「解除分期付款」、「貨運包裹異常」或「客戶售後服務」等名義進行詐騙。酷澎也提醒絕不要點擊不明連結，且官方絕不會指示客戶操作ATM或網銀。若有疑慮請撥打 165反詐騙諮詢專線。
資料來源：酷澎、數位發展部
