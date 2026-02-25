我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（25）日再度攻高，開盤上漲52.59點、來到34753.31點，盤中在台積電的助攻下，最高來到35521.54點，再創新高點，終場上漲712.25點或2.05%，收在35413.07點，成交量放大到9818.67億元，創下歷史新大量。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到311.76點，盤中一度翻黑，不過尾盤有買單挹注，終場上漲1.8點或0.58%，收在311.24點相對高點，成交量為2003.69億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、力積電、台玻、燿華；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、力積電、欣興、群創。權值股多數走高，權王台積電以1995元開出後，立即站上2000元關卡，盤中最高來到2025元，市值突破52兆元，終場上漲50元或2.54%，收在2015元，挹注大盤指數就有388點；台達電終場上漲50元或3.61%，收在1435元，挹注大盤指數就有37點；鴻海終場上漲14.56元或6.25%，收在246.5元，挹注大盤指數就有61點。台積電衝上2000元，連帶相關族群同步走高，半導體族群一片紅通通，博盛半導體、汎銓、光罩、印能科技、同欣電、錼創科技-KY創攻上漲停板，典範上漲逾7%，穎崴、矽格、力旺、友威科上漲逾4%。設備股也同步走強，博磊、晶彩科、光罩、竑騰、印能科技、科嶠、揚博攻上漲停板，萬潤上漲逾6%，漢唐、均華上漲逾5%，世禾、聖暉*、鴻勁、志聖、友威科上漲逾4%。矽光子概念股也有買單挹注，波若威、眾達-KY攻上漲停板，穩懋上漲逾8%，上詮上漲逾7%，環宇-KY、訊芯-KY上漲逾5%，穎崴、矽格上漲逾4%。PCB族群也持續走高，南電、泰鼎-KY、德宏、達航科技、亞泰金屬、聯茂攻上漲停板，尖點、台玻、合正上漲逾7%，定穎投控上漲逾5%，台光電、南亞、楠梓電、志聖上漲逾4%。面板股則是開高走低，群創早盤一度攻上漲停價27.3元，不過隨後賣壓湧現，終場下跌0.25元或1.01%，收在24.6元；友達同樣開高走低，終場下跌0.25元或1.53%，收在16.1元。同樣遇壓的還有記憶體族群，旺宏下跌逾4%，南亞科、華邦電下跌逾3%，唯獨力積電上漲逾4%；連帶模組廠賣壓沉重，群聯下跌7%，創見下跌逾5%，威剛下跌逾4%，宜鼎下跌逾3%，廣穎、宇瞻下跌逾2%。