▲三好盃咖啡沖煮賽法寶堂會場。（圖／佛光山提供）

▲活動推出的限量聯名咖啡禮盒。（圖／佛光山提供）

第二屆「三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集─啡揚高屏・香聚三好」公益活動，2月27日至3月1日在佛光山法寶堂舉行，社會組及學生組各有46位台灣咖啡沖煮好手要一較高下，爭取豐厚的獎金與獎品。此外，還有豐富的好事集攤位，咖啡愛好者不要錯過。「三好盃咖啡沖煮賽」需經過三輪鏖戰才能奪得桂冠，社會組2月27日比賽一整天，學生組2月28日競逐一天，「佛光好事集」則從2月27日至3月1日連續三天。這次咖啡沖煮賽最特別的是增設了社會組及學生組的「三好獎」，各由佛光山三位對佛法與咖啡都有研究的法師擔任評審。三好獎旨在選拔選手對佛光山三好理念（做好事、說好話、存好心）的理解程度。「佛光好事集-啡揚高屏・香聚三好」公益活動，場地在法寶堂廣場與星雲大師紀念公園，並有高屏縣市優質的咖啡小農與生產合作社設攤，期待把高屏地區的咖啡推向世界舞台，主辦單位法寶堂也評選若干與活動相關的廠商設置攤位。活動內容包括闖關遊戲、咖啡栽種烘焙及風味與特色介紹、小農故事、街頭藝人表演。此外，法寶堂3月1日下午有二位重量級咖啡名人講座，二點由2014 WCE世界盃咖啡烘豆大賽冠軍賴昱權主講：咖啡世界的秘密。三點是2025 WCRC世界盃咖啡烘焙大賽感官評審蔡依凝主講：一杯咖啡的靜心時光。