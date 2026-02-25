韓國首爾咖啡廳AUFGLET來台灣了！3月6日台北東區開幕試營運，同時吃到可頌（Croissant）與鬆餅（Waffle）雙重口感的可朗芙（Croffle），吸引韓劇《背著善宰跑》演員邊佑錫打卡而爆紅。除了可頌球、可頌貝果、鮮奶油咖啡，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱AUFGLET Taipei，台灣獨家泡菜炒飯、楓糖炸雞可朗芙等早午餐，菜單價格、訂位資訊一次整理。
可朗芙始祖！AUFGLET圈粉邊佑錫打卡爆紅
AUFGLET打破可頌常見海螺般外型，將可頌層疊的麵糰壓製為列日鬆餅的創新「可朗芙」，可以同時吃到可頌金黃酥脆的外表與鬆餅內裡的酥軟口感，席捲全球。
AUFGLET原文來自德文動詞auflegen，指的是擺放、塗抹之意；目前在韓國首爾擁有5間分店。主打黑色潮流與創意甜點的咖啡廳，串連起精品時尚、運動、美妝與次文化潮流。
首爾漢南洞店的兩層樓獨棟建築，吸引韓劇《背著善宰跑》演員邊佑錫打卡而爆紅。如今，可朗芙始祖直接登台，讓喜愛跑咖的民眾，不用飛出國也能品嚐最韓的潮流系Café。
AUFGLET Taipei台北東區3/6開幕！獨家早午餐開箱
《NOWNEWS今日新聞》記者實際品嚐AUFGLET可朗芙，一口咬下酥脆軟Q的口感讓人驚艷，隨咀嚼迸發奶油香氣而不油膩，難怪成為近年大家爭相模仿的甜點。
將酥皮層次收成球型的「可頌球」，外脆內軟、還包入巧克力卡士達及香草卡士達，拿在手上精巧可愛，看好會是社群打卡的搶眼新品；而「可頌貝果」則以法式層次包入美式耐嚼的口感；「可頌吉拿棒」再度跨越Churros與Croissant兩種甜點，香脆極致。
AUFGLET Taipei更推出台北限定的全日供應早午餐系列，輕食風格的沙拉、水果希臘優格碗、酸種吐司等；《NOWNEWS今日新聞》記者試吃「特製韓式泡菜炒飯」，建議把水波蛋與酪梨一併拌入飯裡，吃得到嫩滑口感；記者推薦肉類主餐「嫩煎黑豬里肌排」，鮮嫩Q彈的口感很棒；「楓糖炸雞可朗芙」則鹹甜多汁，蠻對台灣人的胃。
在台北，AUFGLET Taipei同樣承襲黑色為主要視覺的設計，官方認為當世上所有顏色彼此融合，最終呈現的就是包容度最高的黑色，因此將黑色帶進空間設計、燈飾桌面，甚至員工制服，呈現獨樹一幟的黑色宇宙美學。
AUFGLET Taipei 餐廳資訊
地址：台北市大安區安和路一段53號
時間：09:00-18:00（最後出餐時間16:30）、周三公休
電話：02-2775-5598
線上訂位點此進
資料來源：AUFGLET、邊佑錫、AUFGLET Taipei
“AUFGLET is not bound by clichés, it explores the unnoticed, the unexpected, and the unusual.” —— AUFGLET 不受陳腔濫調束縛，而是探索那些被忽略的、不被預期的、與眾不同的事物。AUFGLET Taipei著迷於「eine Schallplatte auflegen und abspielen（放上唱片播放）」這句話，意指放上唱盤的瞬間、音樂開始前的小停頓，流淌在空氣中的期待感，正是AUFGLET Taipei想營造為都市人們重置身心、感受愉悅再出發的時光。
