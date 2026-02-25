我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彭佳慧（如圖）和交往7年的男友Ken分手。（圖／彭佳慧IG）

金曲歌后彭佳慧近日傳出和小八歲、交往七年的男友Ken分手，這段感情其實一開始是不被看好的，因為兩人在彭佳慧尚未和前夫王丕仁離婚前，就被爆料在街頭擁吻，為了躲避這個婚內不倫的傳聞，彭佳慧直接消失在台灣，人間蒸發一陣子後才再回螢光幕。她和Ken交往多年來，男方在背後扮演扶持彭佳慧事業的角色，還幫忙照顧彭佳慧和前夫所生下的2位孩子，甚至被身邊好友戲稱「當小爸」，不過多年下來雙方因相處方式產生許多摩擦，最後Ken決定離開彭佳慧的身邊回歸單身生活。根據《鏡週刊》報導，自彭佳慧離婚後，Ken就在她身邊扮演重要角色，不僅默默支持她的演藝工作，也協助照顧家庭與孩子，然而兩人戀情一路走來並非毫無波折。早在2016年彭佳慧與前夫王丕仁結束12年婚姻前後，兩人就曾被目擊在路上擁吻，因此這段感情也一直籠罩在「婚內出軌」的陰影下。雖當事人並未出面回應交往關係，不過彭佳慧當時為了避風頭直接消失在螢幕前，直到風波平息後才回到大眾視野前。而今日彭佳慧被爆出已經和Ken分手，關於此次分開原因，傳是雙方個性差異太大、相處模式不對因此逐漸產生磨擦，包含溝通方式與生活重心不同等因素，導致關係轉淡，最終男方選擇收拾行李搬離原住所，回歸單身狀態。除了感情生變，彭佳慧在事業上也出現人事調整，她近期與合作多年的經紀人結束合作關係，該名經紀人曾陪伴她走過婚變與事業低潮，如今解約時間點敏感，引發外界揣測與討論。回顧彭佳慧近年動態，她持續活躍於歌壇，去年舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，展現深厚唱功與舞台魅力，早年她也曾以「逆戰歌手」身分登上《歌手2017》，再度證明實力派地位。