台中市大里區吉善路鄰近旱溪河道邊坡，驚傳不肖業者非法傾倒建築裝潢廢棄物，甚至以塑膠棧板與水泥搭建平台「掩人耳目」。市議員張芬郁接獲陳情前往勘查，痛批業者行徑惡劣，要求環保局與檢警單位加速徹查，嚴防不法業者持續破壞環境，危及住戶生命財產安全。當地居民指出，去年起便頻繁發現不明車輛進出該處並伴隨焚燒異味，雖曾向環保局檢舉，但後續河道邊坡附近竟被以木板、鐵皮圍成高牆。今年春節期間，居民聽見鐵皮內傳出施工聲響，年後赫然發現邊坡已鋪上水泥，並用塑膠棧板搭出一個平台。為釐清真相，市議員張芬郁會同前大里市民代表黃財及當地住戶，合力搬開棧板，直呼「太恐怖」，下方竟全被建築廢棄物填滿。黃財進一步指出，一旁的廢棄工寮同樣堆滿破碎磁磚，甚至搭設了將糞水直排溪底的簡易廁所。居民擔憂，大量裝潢廢棄物不僅暗藏火警隱患，若遇豪雨季，更極易引發邊坡塌陷。張芬郁表示，業者為方便進出傾倒廢棄物，甚至私自鋸除樹木，讓長期檢舉卻求助無門的居民十分無奈。她指出，旱溪往鳥竹圍公園方向雖已整治完善，但往吉善路、吉善二街方向因缺乏整治計畫，且無法打通至東區六順路，導致該處淪為「三不管地帶」，成為宵小犯案的死角。她呼籲檢警加速偵辦，同時市府應正視區域發展失衡的問題，阻止危害擴大。對此，台中市環保局回應，去年9月接獲檢舉後已展開追查，行為人涉違反「廢棄物清理法」之刑責，目前已移送台中地檢署偵辦中。待案件偵結，將責令行為人限期清除，並會加強該地巡查；內新派出所也證實，日前接獲報案後已派員前往現場查看，全案正依法偵辦中。