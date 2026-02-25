我是廣告 請繼續往下閱讀

AI發展浪潮之下，需求持續強勁，也使得近年玻纖布出現史詩級的缺貨潮，欣興看玻纖布缺貨狀況，今（25）日表示，直言今年狀況並不樂觀，短缺狀況應該仍會持續嚴峻，欣興客戶對於玻纖布需求是處於「被壓制」狀態，甚至直白要求玻纖布供應商，優先供應產能解決問題。欣興資深副總鍾明峰表示，原物料缺料，目前焦點確實是是「玻纖布（T-glass）」，根據目前觀察，缺料狀況可能要到今年下半年才會陸續緩解。但屆時是否就能「全面解決」？他認為，仍然要打個問號，由於整體市場需求還在持續往上走，供應量能否跟上需求，可能要觀察到第四季才能定調。欣興行銷長楊筑華則認為，看玻纖布缺料，今年其實還是不樂觀，短缺情形應該會持續轉趨嚴峻。她直言，其實幾乎所有客戶在玻纖布的需求上都受到限制，他們的需求遠比市場現在看到的還要強勁，但他們都是處於「被壓制的狀態。」楊筑華預期，今年缺料的問題大概仍無法完全被解決，也因為如此，AI產業鏈與客戶對於「供應鏈垂直整合」與「生態系團結合作」才會看得這麼重。因為這就是一個顯而易見的瓶頸，大家必須坐下來共同解決。她提到，對欣興而言，現在進行的就是三方（客戶、供應商、我們）甚至是多方的即時溝通。客戶非常不希望浪費任何寶貴的材料，所以溝通非常透明。甚至有客戶會很直白地要求玻纖布供應商，「優先把目前的產能拿來解決我們公司的問題。」楊筑華表示，雖目前供應量對客戶來說還是有所不足，但欣興已經與客戶攜手，在許多營運持續計畫上做了非常深入的布局，來共同度過這個瓶頸期。此外，法人也關心毛利率提升是否是有受惠於銅箔基板、載板等原物料漲價？鍾明峰指出，目前趨勢是玻布、銅箔基板，甚至貴金屬的成本都在持續走高，公司也一直有和客戶溝通並反映在價格上。不過，漲價並不是一次性的調整，而是針對不同的時間點，陸續與客戶協商後進行的。以目前的狀況來看，他預估，今年第一季價格反應的程度，可能會比去年第四季還要來得更高、更明顯。至於欣興良率與稼動率，鍾明峰也提到，過去兩年，法人朋友非常關心公司PCB業務在「厚大板」的轉型過程，這段期間欣興經歷了密集的產線調整與良率改善。到了去年7月報告時，可以看到這些調整已經逐漸收斂。受惠於此，加上整體市場狀況，欣興PCB事業部的毛利率已經開始進步，「這也讓我們對第一季的毛利率表現持比較正向樂觀的態度。」