▲ 民眾表示，林智鴻今天處理這起擦撞事故相當得當，兩位肇事苦主不約而同向議員團隊連聲稱謝。(圖／民眾提供)

有民眾今(25)日直擊爭取連任的高市議員林智鴻，與選區內三位里長在五甲站路口拜票時，馬路對向發生兩輛機車不慎擦撞事故，他立刻放下麥克風，要助理拿起一旁三角錐協助擋住事故現場、指揮交通，並關心民眾有無受傷，同時也通報警方儘速到場處理。有民眾表示，林智鴻處理得當，不僅迅速協助警察排除事故現場，馬上幫民眾解決問題，果然老練。其實，參選人拜票所遇突發狀況無奇不有，當下反應考驗候選人應變能力，比如有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，20日在彰化走春被嗆「超速仔」，助理給民眾「嘴巴塞沒開封糖果」招致一片罵聲；同日代表民進黨參選南投縣長的温世政，在草屯鎮敦和宮拜票時遇到民眾昏倒，馬上發揮醫師本能前往「救人」，上萬網友都按讚，形成巨大反差。最離奇的，還有參選人上個月站路口拜票時，遇到民眾反應「被搶劫」需要協助，經他陪同報案後，竟意外抓到詐騙集團車手，參選人在社群媒體也說「比八點檔還要八點檔！」不過，最常見的狀況，還是競選團隊在人潮洶湧的馬路上，進行車隊掃街或站路口時，路邊所遇到的「撞」況！民眾表示，林智鴻今天處理這起擦撞事故相當得當，不僅迅速協助警察排除事故現場，兩位肇事苦主在豔陽下也都相當理性，竟還不約而同向議員團隊連聲稱謝「我還以為要開始吵架了，沒想到議員立刻把自己選舉放一邊，馬上幫民眾解決問題，果然老練。」民眾也說，不是第一次看到「在候選人面前出車禍」，但有的不是缺乏經驗「漠不關心」，就是指點助理去幫忙「自己繼續揮手」，還有各種擺拍，他認為，只有認真解決問題，把民眾放在第一位的人，才是真正值得支持的人。記者去電林智鴻詢問當時情形，他僅低調表示「盡本分，沒有回應。」