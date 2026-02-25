我是廣告 請繼續往下閱讀

台北燈會將在西門町、花博展區登場，對此台北市府要求民眾在今（25）日到下月15日除吸菸區外禁菸，台灣基進台北黨部主委吳欣岱則認為最少走3分鐘要有一個吸菸區挨批，更反擊迪化街隨處菸蒂。對此台北市議員游淑慧表示，建議找董氏基金會、台北市的爸爸媽媽或正常的台北市民論戰，看大家是不是贊成她的3分鐘一吸菸區，「看有沒有其他的民進黨議員敢上她這一台車」。對於吳欣岱稱自己是無菸城市盟友，更稱迪化街禁菸成效不彰，游淑慧說，自己是看不懂她的精神與邏輯，然後對方貼出幾張亂丟菸蒂的照片，好像把這種亂丟菸蒂、沒有公德心的行為，都歸咎為蔣萬安沒有廣設吸菸區？所以因為沒有公德心的人亂丟垃圾，街頭就要擺夠多的垃圾桶？游淑慧表示，說的好像政府資源要為沒有公德心的行為買單，這樣的人要選民意代表，真可怕。坦白說亂丟菸蒂、隨處吸菸的人，真的會乖乖到吸菸區嗎？而在巷弄吸菸的人一定就會亂丟菸蒂嗎？如果真像吳欣岱所謂步行3分鐘就一個吸菸區，誰來清、誰來維護？游淑慧說，吳欣岱不需去扯到說在護航蔣萬安？建議她找董氏基金會、台北市的爸爸媽媽、支氣管或肺部有狀況的人，找正常的台北市民論戰，看大家是不是贊成她的3分鐘一吸菸區的公共政策？最後游淑慧表示，公共政策政策當然可以討論，看有沒有其他的民進黨議員敢上她這一台車，吳欣岱目前的身份是媽媽、是醫師，「無需讓仇視蔣萬安的政客身分，掩蓋了所有的良知和專業」。