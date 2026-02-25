我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團24日公布新會期優先法案，共計42案，其中包含備受矚目的「晶片國安法草案」，主張限制關鍵晶片技術與產能外移，並強調最先進研發與製程必須「實質根留台灣」。不過，此舉隨即引發政壇與市場討論，政治評論員吳靜怡直接點名國民黨團總召傅崐萁，質疑：「股民們，能接受傅崐萁又想把台積電推進立法院，讓全民承擔政治成本嗎？」在立法院總質詢中，傅崐萁關切台美經貿協議與對等關稅問題，同時要求行政院於1個月內提出「國家安全及核心技術保護條例」草案，強調必須防堵高科技產業外移。他過去也曾主張，未來包括台積電與聯電赴美投資，應到立法院報告說明，確保國家利益不受損。吳靜怡今（25）日在臉書發文提到，台積電在2025年正式站穩腳步，超越無數國際巨頭，躍升為全球第6大市值公司，股價突破2千新高點時，傅崐萁卻反其道而行，試圖將這座「護國神山」拽入充滿政治算計的立法院！吳靜怡強調，這是非常嚴重的政治干預商業的行為，原本是董事會向股東們負責，市場只要求依法揭露，讓市場公開可預期，但經過國民黨的要求就會變成「政治報告」為前置條件，就等於把公司治理改成要經過國民黨的許可？速度變慢、不確定性變高，市場會開始計入政治風險溢價，股價就會出現波動。吳靜怡進一步質疑，國民黨居然把「國會同意」變成對外輸出的門檻？台積電、聯電是純民營上市公司，不是公營事業，國民黨居然想把國會變成「超級董事會」，根本完全無視《公司法》與企業自主權，比共產黨更共產黨，荒唐至極！「國民黨為什麼要不斷製造台灣的投資環境風險，讓外資對供應鏈信心折損？」吳靜怡大嘆，全世界都在搶晶片，只有台灣的立法院企圖把自己綁起來，股民血汗錢買的台積電，變成藍營攻防人質！政治凌駕專業，政治干預股市；共產黨不敢做的，國民黨居然要幹！江啟臣、柯志恩同意花蓮立委傅崐萁嗎？