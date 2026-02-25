我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市土城區延和路2月初發生一起死亡案件，一名年僅11歲的女童被母親發現倒臥在屋內，送醫搶救後宣告不治。事隔一天，屋內另7名親友再傳出不適症狀，所幸並無大礙。經初步勘查，懷疑為安裝在後陽台的熱水器安裝燃燒不全，未通風導致意外發生。經消防署認定，女童為一氧化碳中毒身亡，而這也是今年首例一氧化碳中毒案件。回顧整起事件，2月2日下午2時許，女童母親發現11歲的大女兒在房內午睡遲遲未醒，上前查看才驚覺孩子叫不醒、毫無反應，救護人員獲報到場時，女童身上已出現屍斑、明顯死亡多時。怎料，就在家屬悲痛處理後事之際，僅相隔不到14小時，屋內其餘7名成員也陸續出現不適，於3日凌晨4時許再度報案求助，當時屋內除了30多歲的母親與10多歲的姪女外，另還有3名未滿5歲的弟妹、40多歲的女親友與其20多歲的女友，所幸7人意識仍保持清醒。經初步勘查現場發現，屋內一氧化碳濃度高達30ppm，隨即將屋內7人全數預防性送往亞東醫院觀察。經警方初步勘驗，研判是該戶將熱水器安裝於通風不良的後陽台，導致燃燒不完全的廢氣蓄積屋內無法排出而釀禍。由於家中其餘7人皆出現中毒反應，針對11歲長女原先不明的死因，消防署證實為一氧化碳中毒死亡，且為今年首例個案。另根據統計，截至今（25日）一共發生10起一氧化碳中毒案件，其中5例在新北市居冠，高雄市、桃園市各2例，台北市1例。