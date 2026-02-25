我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘昨日正式將總召一職，交棒給綠委蔡其昌，對此，身兼黨主席的總統賴清德今（25）日特別點名柯建銘，25年來肩負黨團總召重任，始終站在第一線，「感謝柯總召多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎」；不過，由於總召一職已交接，柯建銘也未出席中常會。民進黨下午舉行中執會，民進黨立院黨團新任總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲宣誓就職。據轉述，賴清德於會中表示，立法院新會期昨正式開議，民進黨團也順利完成新的黨團幹部改選，由蔡其昌委員接任總召，莊瑞雄委員接任幹事長、范雲委員出任書記長。「我要向卸任的黨團幹部們表達感謝之意！感謝他們為推動各項政策法案，堅守立場、全力以赴！」賴清德特別點名，感謝柯建銘25年來，肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線，許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開柯的運籌帷幄與調和鼎鼐。賴清德提到，如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意，感謝柯總召多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎；同時，也期勉蔡總召能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力，為國家、為台灣、為人民持續努力打拚。另外，與會人士轉述，蔡其昌於會中也表達對柯總召的感謝，感謝其長時間用盡知識、智慧幫助民進黨、幫助國家前進，「感謝柯總召成全」。他說，他做事就是全力以赴，接下來會努力做好總召工作，並替行政、黨團建立最好的協調機制。