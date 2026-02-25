我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨市議員參選人黃敬雅今（25）日上午在前市議員陳致中的陪同下，站上街頭向來往鄉親鞠躬拜票。面對陳致中現身力挺，黃敬雅表達深深感謝，並強調將傳承前輩深耕基層的精神，全力爭取鄉親認同，未來進入議會後，也將接棒延續立委賴瑞隆的優質服務，共同為高雄的城市光榮打拚。黃敬雅表示，從自己前一次參選以來，就經常獲得陳致中的鼓勵與打氣，今天兩人一同站在路口，看著陳致中與每一位長輩、鄉親自然又熱絡的互動，讓她深感敬佩。她指出，這種長年累月將心比心、把鄉親的事當作自己事的態度，正是在從政路上最渴望學習的榜樣與傳承的價值。「參與公眾事務，從來不是一條簡單的路。」黃敬雅坦言，過程中時常面臨各種選擇，也難免遇到現實環境的考驗與無形的框架，但她始終相信，政治終究不脫離人情，真正的支持與認同，往往超越了世俗的算計與既定的劇本。對於鄉親朋友們一路以來的鼓勵與肯定，黃敬雅深深了然於心，並強調毋須浮誇的言語，實實在在的陪伴就是最難能可貴的溫暖。隨著下週初選民調日程逼近，黃敬雅強調，她會加倍努力用雙腳走遍前鎮、小港的每一個角落，用汗水爭取鄉親最真實的認同，這條路雖然充滿挑戰，但有著前輩的指引以及鄉親的期盼，步伐只會更加堅定。此外，她也提及，一路以來參與政治工作的兩位老闆，包括前立委鄭運鵬及現任高雄市長參選人賴瑞隆，皆對政策有著無比的熱情與執著，在耳濡目染下自己也成為了一位「政策控」，兩次參選皆提出許多關於城市願景的政見，未來她也將設立市民建言信箱，廣納鄉親朋友的大小心聲，由她來為大家逐一爭取與實現。黃敬雅也懇請前鎮、小港的鄉親朋友，作為她最堅實的後盾，在市長參選人賴瑞隆爭取為高雄承擔更大責任的同時，期盼鄉親能給予她接棒在地服務的機會，牽成她進入市議會，兌現對大家的承諾，並延續賴瑞隆在前鎮小港的優質服務。