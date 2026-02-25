我是廣告 請繼續往下閱讀

被稱為「民主戰鬥機」的台北101董事長賈永婕，近日她主動發文談及家族背景，指出曾祖父為賈德潤，並表示自己「以外省第二代、台灣人第一代為榮」，強調對台灣土地的認同與歸屬感。對此，擁有約3.5萬粉絲的臉書粉專「肆拾而古惑」狠酸，像賈永婕這種牆頭草型的外省第二代，就是要透過一次又一次累積的聲量，偷渡民進黨那套撕裂人民、標籤化的政治思維。粉專「肆拾而古惑」發文批評，若要談「台灣人第一代」，應指的是早年隨政府來台、參與建設的外省老兵與移民，如果沒有那些人的付出，就沒有今日台灣的發展基礎，更別提還會有現在的台積電。而身為外省第二代，在那自稱自己是台灣人第一代的，在他看來，絕非什麼善類。該粉專進一步提到，第一、隨著民進黨操弄的省籍情節敘事，還自己主動把自己的上一代給區分開來，好像上一代那些外省人，不該被視為台灣人；第二、放眼外省第二代的外省人中，哪些會將自己稱為台灣第一代的？為了職位、官位的比比皆是，民進黨中就一堆這種為求上位，為求在黨中能夠生存，不惜將自己表現得更為「愛台」的外省人；第三、為了打進「閩南沙文主義」、「台派」的圈子，總會刻意討好，是非不分，偏頗解讀歷史，隨著民進黨操作分化的敘事模式起舞。肆拾而古惑續指，「假」永婕這種牆頭草型的外省第二代，將自己的醜陋與企圖偽裝了很久，終於在新的一輪選舉前逐漸開始露出真面目，她的所有作為，基本上跟過去民進黨在操作許多網紅、名人的聲勢如出一轍，先把人設建立起來，成為一個看似親民又不太談政治的角色，然後等到選前，偉大的黨需要炒作一些議題的時刻，才能夠跳出來，透過一次又一次累積的聲量，影響一些分辨不出來這種「背後帶著目的與任務的公眾人物」的人，然後偷渡民進黨那套撕裂人民，標籤化的政治思維，以達成其想要的結果。「這不，帶著外省人的屬性，跳出來自封台灣人第一代的標籤，看似好像包容，實則是腳踏兩條船，還明顯將第一代外省人都給排擠出了台灣。」粉專強調，只要有外省人跳出來不認同她這種說法，無論是一代二代三代甚至四代，都將被她及其收編的鶄蟾們打成網軍，打成不是真正的台灣人。而這種意識形態的操作，針對的是哪個政黨？以及哪些族群？已經不需要再明說了，選舉一到妖魔鬼怪就會露出原形，自稱台灣人第一代的外省仔總讓人感到特別噁心。