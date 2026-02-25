我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔透過IG澄清回應婚變傳聞。（圖／劉雨柔IG）

女星劉雨柔去年7月與球星胡凱翔結婚，婚後兩人育有一名女兒，沒想到才結婚不到一年就爆出婚變消息，今（25）日男方被爆料喝酒後想朋友吐苦水「想離婚」，認為夫妻倆的育兒理念不同，生活過得相當辛苦。為此稍早劉雨柔親自透過IG發限動回應，表示兩人今日睡醒看到新聞都感到一頭霧水，直言兩人感情非常好，並不是大家所想的那樣。劉雨柔稍早透過IG限時動態回應婚變一事，「照顧寶寶到清晨，早上還沒睡飽，看到這樣的新聞，心臟真的會漏一拍，我先生依然躺在我旁邊睡的很香，一早他也才剛爬起床餵完寶寶在補眠，我深信男女生是不一樣的生物，所以在育兒方面不可能沒有衝突，不過一直以來，我們都調適的很好」，因男方被報導酒後和朋友抱怨「和老婆育兒理念不同很痛苦想離婚」，為此劉雨柔表示男女本來就是不同生物，因此有爭執也是正常的，不過雙方都適應的很好。接著劉雨柔提到老公「喝酒向友人大吐苦水」一事，她表示老公睡醒後非常不開心，「以我先生不開心的程度來看，我想他又再一次被冤枉，但如果是真的····爆料的人應該没有家庭吧！？哪個有家庭的人，能隨心所欲出門喝酒？」直言婚變傳聞都不是真的，甚至讓兩人睡醒看到新聞都一頭霧水。女星劉雨柔去年7月與籃球球星胡凱翔奉子成婚，女兒出生後今日卻傳出婚姻亮紅燈消息。胡凱翔遭爆酒後向友人吐露自己有想離婚的念頭，坦言長期承受壓力，夫妻在育兒理念上屢生衝突，加上劉雨柔個性較為強勢，讓胡凱翔苦不堪言。對此，友人的爆料?確實嚇到我了照顧寶寶到清晨,早上還沒睡飽看到這樣的新聞,心臟真的會漏一拍我先生依然躺在我旁邊睡的很香一早他也才剛爬起床餵完寶寶在補眠我深信男女生是不一樣的生物所以在育兒方面不可能沒有衝突不過一直以來,我們都調適的很好所以如果不經查證的爆料,都能掀起波瀾那我想還真的是無需做太多的回應這才真的是打擾了好好在軌道上的生活『喝酒向友人大吐苦水』以我先生不開心的程度來看我想他又再一次被冤枉但如果是真的····爆料的人應該没有家庭吧?!哪個有家庭的人,能隨心所欲出門喝酒?連這都要拿來大作文章?算哪門子朋友?上次也是鏡週刊爆料我們分手爆的我們當事人是一頭霧水謝謝鏡週刊總是這么關心我們的感情狀況也不知道都是去哪找這些爆料來寫文章不過還是謝謝大家關心!