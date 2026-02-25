女星劉雨柔去年7月與球星胡凱翔結婚，婚後兩人育有一名女兒，沒想到才結婚不到一年就爆出婚變消息，今（25）日男方被爆料喝酒後想朋友吐苦水「想離婚」，認為夫妻倆的育兒理念不同，生活過得相當辛苦。為此稍早劉雨柔親自透過IG發限動回應，表示兩人今日睡醒看到新聞都感到一頭霧水，直言兩人感情非常好，並不是大家所想的那樣。
劉雨柔IG限動回應婚變：他又被冤枉
劉雨柔稍早透過IG限時動態回應婚變一事，「照顧寶寶到清晨，早上還沒睡飽，看到這樣的新聞，心臟真的會漏一拍，我先生依然躺在我旁邊睡的很香，一早他也才剛爬起床餵完寶寶在補眠，我深信男女生是不一樣的生物，所以在育兒方面不可能沒有衝突，不過一直以來，我們都調適的很好」，因男方被報導酒後和朋友抱怨「和老婆育兒理念不同很痛苦想離婚」，為此劉雨柔表示男女本來就是不同生物，因此有爭執也是正常的，不過雙方都適應的很好。
接著劉雨柔提到老公「喝酒向友人大吐苦水」一事，她表示老公睡醒後非常不開心，「以我先生不開心的程度來看，我想他又再一次被冤枉，但如果是真的····爆料的人應該没有家庭吧！？哪個有家庭的人，能隨心所欲出門喝酒？」直言婚變傳聞都不是真的，甚至讓兩人睡醒看到新聞都一頭霧水。
劉雨柔胡凱翔婚變頻傳！男方被爆吐苦水：想離婚
女星劉雨柔去年7月與籃球球星胡凱翔奉子成婚，女兒出生後今日卻傳出婚姻亮紅燈消息。胡凱翔遭爆酒後向友人吐露自己有想離婚的念頭，坦言長期承受壓力，夫妻在育兒理念上屢生衝突，加上劉雨柔個性較為強勢，讓胡凱翔苦不堪言。對此，劉雨柔今日下午回應《NOWNEWS今日新聞》，表示夫妻倆都對爆料內容感到一頭霧水，否認婚變。
劉雨柔IG聲明一次看
友人的爆料?
確實嚇到我了
照顧寶寶到清晨,早上還沒睡飽
看到這樣的新聞,心臟真的會漏一拍
我先生依然躺在我旁邊睡的很香
一早他也才剛爬起床餵完寶寶在補眠
我深信男女生是不一樣的生物
所以在育兒方面不可能沒有衝突
不過一直以來,我們都調適的很好
所以如果不經查證的爆料,都能掀起波瀾
那我想還真的是無需做太多的回應
這才真的是打擾了好好在軌道上的生活
『喝酒向友人大吐苦水』
以我先生不開心的程度來看
我想他又再一次被冤枉
但如果是真的····
爆料的人應該没有家庭吧?!
哪個有家庭的人,能隨心所欲出門喝酒?
連這都要拿來大作文章?算哪門子朋友?
上次也是鏡週刊爆料我們分手
爆的我們當事人是一頭霧水
謝謝鏡週刊總是這么關心我們的感情狀況
也不知道都是去哪找這些爆料來寫文章
不過還是謝謝大家關心!
