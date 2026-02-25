我是廣告 請繼續往下閱讀

星宇航空再度串連半導體供應鏈！台灣晶圓代工龍頭台積電在美國亞利桑那州建廠後，帶來許多就業機會，去年星宇航空宣布鳳凰城直飛後，加上先前台北直飛熊本航班外。今日公佈歐洲首個航點「布拉格」同樣看好半供應鏈發展，星宇航空指出，以台積電為代表的高科技產業，不僅帶動台灣商務客，對全球客戶都有引導作用。今年初星宇航空北美的第五個航點「鳳凰城」風光開航，首航由星宇航空董事長張國煒執飛。當時執行長翟健華就表示，近年隨著大量科技企業進駐，鳳凰城已發展為創新產業重鎮，展現出觀光與科技並進的多元魅力。今日星宇再度開賣布拉格、釜山航點，分別是星宇第一個歐洲航點、以及第一條韓國航線。本次歐洲航線為星宇重要里程碑，翟健華看好布拉格的歷史悠久，有歐式古城風光深受台灣觀光客喜愛，是熱門旅歐目的地之一；隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，也將進一步帶動商務與旅遊往來，具備高度發展潛力。星宇航空表示，主要航點的選擇規劃，取決於航權取得跟商務、觀光需求。以台積電為代表的高科技產業，不僅帶動台灣商務客源，對全球商務往來亦具引導作用。綜合旅遊人次考量，因此選定布拉格最為首個歐洲航點。不僅布拉格，多數航點都是類似考量，不僅是熊本、鳳凰城，今日開賣的釜山也有類似考量，擁有航權的基礎上，以及商務需求與旅遊市場的結合，看好穩定的客源結構。另，台北出發在凌晨00:10出發，07:50抵達布拉格；布拉格則是在上午10點20分出發，台北時間早上05：10抵達。星宇航空表示，起降時間的安排需配合整體機隊規劃，並考量主要轉機國家的時段銜接，布拉格航線看好在亞洲、東南亞轉機旅客。