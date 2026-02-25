我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院昨天就總統國情報告進行黨團協商，朝野無法達成共識。對此，身兼黨主席的總統賴清德今（25）日再度喊話，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德於會中表示，美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢，而行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向他報告說明，也在昨天向國人詳細說明。賴清德強調，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。賴清德提到，在因應關鍵轉折之際，期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力，因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。賴清德表示，對於會中立法院院長韓國瑜邀請他到立法院國情報告，他要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。針對總統國情報告，與會人士轉述，民進黨團總召蔡其昌於會中提到，賴清德用謙卑態度、釋出善意，就是要創造憲政史上的第一次，而昨天朝野，國民黨團總召傅崐萁持續加碼，盼把國情分段、讓總統回覆，但這就變成實質質詢，就是違憲了，期盼接下來別再加碼、提出違憲要求，否則將一事無成。