去年（2025年）9月，新竹一名43歲陳姓女子，趁著男鄰居洗澡之際，潛入對方房間外，還翻找、瘋狂嗅聞男子衣褲，被對方透過平板電腦錄影逮個正著。儘管陳女辯稱是在「尋找異味來源」，且因未帶走衣物不構成竊盜罪，但新竹地院日前審結，仍依侵入住宅罪判處陳女拘役20日，得易科罰金。檢警調查，2025年9月15日上午，陳姓女子當時趁著鄰居閭姓男子正在洗澡、房門未鎖的空檔，偷偷潛入房間內，不僅翻動對方的私人衣物，甚至湊近「瘋狂嗅聞」。閭男洗完澡後察覺有異，趕緊調閱房內平板電腦的錄影畫面，才驚見這段荒唐行徑，憤而報警。面對檢方訊問，陳女辯稱自己闖入房間是為了「尋找異味來源」，強調自己「只是聞一下」，並沒有要偷東西的意思。檢方審酌錄影畫面後認為，陳女雖然翻找並嗅聞衣褲，但隨後就離開現場，並沒有將衣物帶走或據為己有的意圖，在法律定義上這屬於不予處罰的使用竊盜。由於現場並無證據顯示陳女有搜刮財物的動作，因此難以認定其構成竊盜罪。最終，檢方僅針對陳女未經許可擅闖他人住居所的行為，依侵入住宅罪提起公訴。新竹地院法官審理後指出，雖然陳女在開庭時承認闖入，犯後態度尚可，但因為她至今都沒有和閭男達成和解或賠償，法官最終依侵入住宅罪，判處她拘役20日，得易科罰金。