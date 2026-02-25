我是廣告 請繼續往下閱讀

▲微軟創辦人比爾蓋茲承認婚外情，圖為美國司法部先前公布愛潑斯坦檔案照片，蓋茲分別與兩名女子合照。（圖／路透社／達志影像）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日因捲入已故淫魔富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的檔案揭密風暴，兩人關係浮上檯面，美媒揭露，在24日的蓋茲基金會座談會上，比爾蓋茲坦言與他愛潑斯坦往來是他生涯中的巨大錯誤，也承認曾與2名俄羅斯女性發生婚外情。根據路透報導，蓋茲基金會發言人透露，比爾蓋茲在與蓋茲基金會成員舉行的座談會上，針對自己與已故富商兼性犯罪者愛潑斯坦的關係，強調會「為自己的行為負責」。蓋茲發言人表示，這是回應華爾街日報(The Wall Street Journal)的一篇報導，該報導指出，蓋茲在座談會中已就自己與愛潑斯坦的關係向員工道歉。美國司法部先前公布的文件顯示，在愛潑斯坦服刑期滿後，比爾蓋茲與他曾多次會面，討論擴大蓋茲基金會的慈善事業。根據《華爾街日報》的報導，蓋茲告訴員工，與愛潑斯坦相處並讓蓋茲基金會高層參與與這名性犯罪者的會面，是一項「巨大的錯誤」，報導引述了比爾蓋茲在座談會中發言的錄音。他向基金會成員表示「我為因為我所犯的錯誤而被牽連的其他人道歉」。華爾街日報還指出，比爾蓋茲也承認自己曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，後來被愛潑斯坦得知，但這些關係並未涉及愛潑斯坦的受害者。報導指出，蓋茲告訴員工，「我沒有做任何違法的事。我也沒有看到任何違法行為。」司法部公布的文件還包括這位比爾蓋茲與數名女性合影的照片，照片中女性的臉部已被遮蔽。《華爾街日報》報導稱，蓋茲告訴基金會員工，這些照片是愛潑斯坦在會面後要求他與其助理合影時所拍攝。蓋茲補充宣稱「我從未與任何受害者或他身邊的女性單獨相處。」蓋茲基金會發言人告訴路透，蓋茲在這場座談會中回答了包括愛潑斯坦文件公開在內的一系列問題，聲稱蓋茲在會中發言相當坦率，並強調除了這份聲明之外，不會再對華爾街日報的報導發表評論。