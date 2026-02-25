我是廣告 請繼續往下閱讀

家有12歲以下孩日減1小時工時 人力銀行：企業管理層須溝通

台北市長蔣萬安宣布自3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，凡公司登記與戶籍設籍於台北市家中有12歲以下子女的家長，若企業願意在不減薪的情況下每日減少1小時工時，市府將補助8成薪資差額。但104人力銀行認為，企業在實務面仍須留意3大配套，避免產生不必要的負面標籤。104人力銀行公共事務處媒體公關課經理安芷嫻指出，政府以實際政策協助家長兼顧育兒與職涯，降低企業導入友善育兒制度的成本障礙，有助於提升企業採用彈性工時的意願，不過，減少工時若要真正發揮效果，企業在實務面仍需留意3大配套。安芷嫻說明，首先，需同步檢視工作量與流程配置，避免工時減少後反而造成加班或轉嫁同事負擔。其次，建議企業擬定彈性工作指引，包含任務管理、自主排班、遠距協作等機制，提升團隊整體運作效率。最後，管理層需進行溝通與共識培養，對員工工作表現以產出為導向而不僅看工時，讓主管了解政策精神，避免對使用制度的同仁產生不必要的負面標籤。整起事件源自於，蔣萬安在會議上表示，市府有使命幫助家長們避免在職涯生涯以及家庭間痛苦二選一，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性的安排職涯和育兒的步調。因此，他正式宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動育兒減少工時計畫，對於家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作，而所減少的工資將由市府提供8成補助。