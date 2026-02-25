我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員初選將於3月2日舉行，黨內有高人氣的「衝衝衝」前行政院長蘇貞昌，於24日透過錄音方式，力挺前鎮小港議員參選人林浤澤，拜託市民朋友接到民調電話，回答唯一支持林浤澤。蘇貞昌表示，林浤澤和他一樣，做事認真，為鄉親服務都衝第一，是從基層開始歷練的優秀人才，特地向高雄市民推薦林浤澤。此外，前行政院副院長、高雄市長陳其邁也推薦林浤澤，成為全高雄唯一獲得會做事正、副院長共同推薦的議員參選人，包括立法委員邱議瑩、台中市議員江肇國也都陪同林浤澤站路口或車掃；日前，立院榮譽顧問陳柏惟、桃園市議員黃瓊慧、桃園市議員李宗豪、台中市議員張家銨、台南市議員王宣貿，也都專程為林浤澤站台及加油打氣，充份展現林浤澤的好人緣。林浤澤感謝院長貞昌、陳其邁、邱議瑩與江肇國，以及全台好戰友的肯定與支持，強調自己身為在地討海人的小孩，已經做好準備，提出五力政策，希望能進入議會為前鎮小港的鄉親做更多事，拜託市民朋友在三月二號至八號期間，接到民調電話，回答唯一支持林浤澤。