2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）即將正式開打，熱身賽也從今（25）日啟動，全台再次陷入棒球狂熱。為了讓花蓮球迷能遠端為國手加油，花蓮市公所將於 3 月 5 日（下週四）起，連續 4 天在遠東百貨花蓮店舉辦戶外轉播應援活動。
延續 12 強棒球熱潮！魏嘉彥：愛爾達公播權全場應援
花蓮市長魏嘉彥表示，參考 113 年世界 12 強棒球賽戶外轉播的成功經驗，花蓮市公所這次再度取得 ELTA 愛爾達電視公播權，將完整轉播 4 場台灣隊預賽及後續晉級賽事。轉播現場將貼心提供應援加油棒與野餐墊，讓市民能在充滿熱情的氛圍下共襄盛舉。
花蓮市經典賽預賽轉播場次表
3 月 5 日（週四）上午 11 時：台灣隊 vs 澳洲隊
3 月 6 日（週五）晚間 6 時：日本隊 vs 台灣隊
3 月 7 日（週六）上午 11 時：台灣隊 vs 捷克隊
3 月 8 日（週日）上午 11 時：台灣隊 vs 韓國隊
轉播地點：遠東百貨花蓮店建林廣場
強棒市集美食助陣！身著棒球裝再送限量點心
本次轉播場地設置於遠東百貨花蓮店，現場同步規劃強棒市集，集結多款特色美食與人氣小吃，滿足球迷的味蕾。值得注意的是，活動期間民眾只要身穿棒球球衣、配戴棒球配件或應援小物，即可至現場服務台免費兌換應援小點心一份，每日限量 50 份，換完為止。
花蓮子弟入列國家隊！縣府規畫全縣北中南直播派對
本次經典賽台灣隊名單中，有不少人都是花蓮出生的優秀選手，家鄉應援火力格外強大。此外，花蓮縣政府也積極籌備全縣直播派對，預計同步在縣內北、中、南區舉行。目前仍有一處場地正在進行最終確認，後續完整資訊將於近日正式對外公告。
資料來源：花蓮市公所
