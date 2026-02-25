你一個月願意付出多少房租呢？住商機構根據實價登錄統計，台北市2025年十大豪宅租金排行榜，其中信義區僅租不售的飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」，以單月租金78萬元奪下榜首。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，比起購買房產，租賃豪宅反而能擁有更多彈性，更能以低成本享受生活品質，讓承租豪宅反而成為富豪們的新顯學。
豪宅客群注重資產流通 租房更靈活
根據統計，信義區無疑是豪宅客群首選，包含「新光信義傑仕堡」、「慕夏四季」、「紅典酒店式公寓」與「國家美術館」皆榜上有名。其中，榜首「新光信義傑仕堡」3樓戶，一次承租多戶，總面積高達304.1坪，總租金更是來到單月78萬元，創下去年租賃市場最高天價；緊追在後的是松山區的「文華苑」，以月租53萬元位居亞軍；第三名則是信義區「慕夏四季」，月租達38萬元。
賴志昶分析，對金字塔頂端族群而言，豪宅租賃市場蓬勃發展，主要有2大因素，一是受信用管制措施、限貸令等因素衝擊，豪宅市場買氣低迷，轉手難度大增情況之下，價格易出現波動，令注重資產價值的豪宅客群，較不輕易出手買房，會先選擇以租代買；二是近年來股市漲幅頗具看頭，頂端客群如追求資產靈活度，不會將大筆現金投注在較難轉手的豪宅不動產上，但又有居住需求，就轉向租賃。
信義、大直、天母受外商高管青睞 重視商圈、物業
另外值得關注的是，除了信義區之外，中山區大直一帶的「西華富邦」、「國美大真」、士林天母的「溪隄館」皆榜上有名。賴志昶指出，豪宅客群不少為外商高階主管，較不易購屋，或本身並無長居打算，因此會依據生活需求來承租高端住宅，而外商進駐頗多的信義計畫區、有米其林生活圈的大直周邊，或是具有異國氛圍與國際學校資源的天母商圈，都成為豪宅租賃市場的熱區。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，頂級豪宅租客多為跨國企業高管、外籍駐台高層或低調年輕富豪，此類客群除看重房屋本身硬體與坪數，更重視周邊商圈與物業管理，因此可看到此榜單中，新成屋到20年的中古屋皆有，顯示在頂級租賃市場中，只要地段具不可替代性，且豪宅物業服務達飯店式水準，即便屋齡非全新，依然能維持租金天價。
資料來源：住商機構、實價登錄、大家房屋
