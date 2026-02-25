我是廣告 請繼續往下閱讀

本週六為二二八事件79週年，身兼黨主席的總統賴清德今（25）日表示，「面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相」，轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程，「當我們對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固」。民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德於會中表示，本週六為二二八事件79週年，二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛，它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。賴清德提到，由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害，然而，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。賴清德說，「面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相」，轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程，「當我們對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固」，希望大家都能夠時時謹記我們共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。