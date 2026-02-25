我是廣告 請繼續往下閱讀

二二八紀念草地音樂會《佇在我心FORMOSA》將於2/28 晚上七點在高美館草坡登場。音樂會邀集-林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰以及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演出十六首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目。預計演出當天下午五點半開放觀眾進場，高市府文化局呼籲已索票的觀眾記得持票進場，無論任何年齡、線上或紙本票都是一人一票、憑票入場。二二八草地音樂會承襲過往，今年亦邀請現場觀眾與台上演出者一起合唱：1947序曲「愛與希望-台灣翠青」向偉大的本土作曲家蕭泰然大師獻上最深刻的敬意與思念。上半場重點以緬懷感念為主旋律，除了蕭泰然大師外，還有大家耳熟能詳的呂泉生作曲《阮若打開心內的門窗》一起揭開紀念音樂會上半場的感懷氛圍以及台灣音樂作曲家--郭芝苑老師作品：《民歌與採茶舞》、《管弦樂大進行曲「台灣頌」》深厚呈現對臺灣的無盡的愛意。演出卡司方面，今年二二八紀念音樂會由楊智欽指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團共同演出，上半場將由女高音-林慈音領唱多首代表台灣意象的歌謠：《阮若打開心內的門窗》、《永遠的故鄉》、《1947序曲「愛與希望-台灣翠青」》。下半場以充滿希望朝氣之姿的氛圍展開，首先由台東卑南族人、曾獲「金曲原住民歌手獎」及「最佳專輯獎」的原民歌手-桑布伊，將以其粗曠又富特色的嗓音演唱二首非常具有力量又振奮人心的代表作，椏幹-《青年之歌》、《溫暖的光》。再來是邀請金曲獎最佳客語歌手得主-吉那 楊淑喻以其溫柔鐵肺唱出令人動容的客家歌曲：《腳邊的小花》(客語:腳脣个細花)、《天光》及日本創作型歌手-山元聰，這次將在音樂會中以日文演唱感人的《淚光閃閃》、以及山元聰自己創作的中日台語歌曲《故鄉》。高市府文化局提醒，已索票觀眾配合進場須知為，音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，觀眾採天然草地斜坡上席地而坐形式觀賞，勿攜帶任何摺疊桌椅、板凳以免遮蔽後方觀眾視野，也禁帶各類寵物、嬰兒車、腳踏車入場須配合現場工作人員引導寄物或入場等；並禁止使用任何與火相關的物品，如抽菸、烤肉等。影音版權囿限，觀眾不得自行錄影音節目演出上傳公開網站平台傳輸露出，活動規範未詳盡之處。詳見高雄春藝官網及高雄春天藝術節FB/IG查詢。