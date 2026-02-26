樂屋網根據2025年度站內詢問數據表示，全台買家購屋行為出現明顯的區域落差。過去一向被視為房市核心的台北市，在年度詢問總量占比中相對偏低，反觀高雄市則以16.2%躍居全台之冠。這份數據也反映出在當前活躍用戶中，南部受惠於「低總價」優勢，詢問需求動能極為旺盛，與北部高門檻市場形成截然不同的冷熱差異。而各城市詢問量體的落差，除了受到買家實際負擔能力的影響外，也與平台上架物件的總量規模、物件價格結構密切相關，形成不同都市間的購屋行為特徵。
高雄上架物件多 台南主力詢問在500萬！門檻相對低
在六都買家詢問占比排名中，高雄市以16.2%奪冠，後續依序為台中市12.8%、新北市12.7%、台南市12.5%以及桃園市11.9%，台北市則以7.5%位居末位。整體而言，六都合計占平台總詢問量約73.6%，其餘近26%則分布於非六都縣市。高雄之所以能在此次統計中脫穎而出，主要歸因於平台上架的高雄物件數量龐大，使詢問基數遠高於其他城市，且其主力熱門價格帶集中於500至1000萬之間，進入門檻相對親民。
台南市的主力詢問集中在500萬以下，顯示南部有部分區域仍存在大量超低總價物件，持續吸引預算有限的首購族或投資型買家。高雄、台中與桃園則同樣以500至1000萬元為最熱門區間，這3個城市在此區間累積了大量詢問，證實了用戶對於「可負擔首購」需求的高度集中。
入主雙北門檻高 相同預算南部選擇多
進入北部後，購屋價格帶出現明顯跳升，新北市的熱門詢問集中於1000至1500萬，台北市則拉高至2000至3000萬。大台北生活圈的購屋門檻與南部市場形成的顯著落差，反映了地價與房價的實際水準，也解釋了為何南部城市在詢問量明顯超前，因為在相同預算下，南部能提供更多元的物件選擇。台北市雖然以7.5%的占比在六都中墊底，卻反映出結構性的市場差異。台北市的熱門價格帶落在2000至3000萬之間，門檻高加上平台上架數量相對有限，形成了「物件少、單價高」的特徵。
綜觀市場趨勢，高雄市憑藉龐大的低總價物件基數，成功帶動詢問量位居全台之冠。在當前房市環境下，低總價依然是獲取流量與曝光的核心關鍵，也是首購族與投資者最優先關注的條件。然而，隨著市場競爭進入白熱化，低總價僅是吸引流量的門檻，在滿足價格條件後，物件的地段、格局及社區管理品質，將成為展現高CP值的必爭之地，也是賣方在後續銷售中是否能脫穎而出的重點。
資料來源：樂屋網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在六都買家詢問占比排名中，高雄市以16.2%奪冠，後續依序為台中市12.8%、新北市12.7%、台南市12.5%以及桃園市11.9%，台北市則以7.5%位居末位。整體而言，六都合計占平台總詢問量約73.6%，其餘近26%則分布於非六都縣市。高雄之所以能在此次統計中脫穎而出，主要歸因於平台上架的高雄物件數量龐大，使詢問基數遠高於其他城市，且其主力熱門價格帶集中於500至1000萬之間，進入門檻相對親民。
台南市的主力詢問集中在500萬以下，顯示南部有部分區域仍存在大量超低總價物件，持續吸引預算有限的首購族或投資型買家。高雄、台中與桃園則同樣以500至1000萬元為最熱門區間，這3個城市在此區間累積了大量詢問，證實了用戶對於「可負擔首購」需求的高度集中。
進入北部後，購屋價格帶出現明顯跳升，新北市的熱門詢問集中於1000至1500萬，台北市則拉高至2000至3000萬。大台北生活圈的購屋門檻與南部市場形成的顯著落差，反映了地價與房價的實際水準，也解釋了為何南部城市在詢問量明顯超前，因為在相同預算下，南部能提供更多元的物件選擇。台北市雖然以7.5%的占比在六都中墊底，卻反映出結構性的市場差異。台北市的熱門價格帶落在2000至3000萬之間，門檻高加上平台上架數量相對有限，形成了「物件少、單價高」的特徵。
綜觀市場趨勢，高雄市憑藉龐大的低總價物件基數，成功帶動詢問量位居全台之冠。在當前房市環境下，低總價依然是獲取流量與曝光的核心關鍵，也是首購族與投資者最優先關注的條件。然而，隨著市場競爭進入白熱化，低總價僅是吸引流量的門檻，在滿足價格條件後，物件的地段、格局及社區管理品質，將成為展現高CP值的必爭之地，也是賣方在後續銷售中是否能脫穎而出的重點。
資料來源：樂屋網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。