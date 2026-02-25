我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（25）日召開中執會，會中審定直轄市議員參選資格，其中，台北市議員陳怡君涉助理費案，被停權2年半、台南市議員參選人謝秉舟涉性騷案，以及高雄市議員參選人黃偵琳酒駕退選，確定撤銷3人的參選資格。民進黨直轄市議員近日進行黨內初選領表登記，陳怡君因涉助理費案、一審遭判7年10月，民進黨廉政會則決議，將其停權2年6個月；台南市議員第8選區以素人牙醫身分登記參選的謝秉舟，則被爆料是性騷犯，謝男反駁是任意指摘的言論，將蒐證提告誹謗與妨害名譽；左營、楠梓區的參選人黃偵琳則被爆出酒駕肇事，事後宣布退選。民進黨下午召開中執會，審議爭議人選參選資格，會中確定撤銷陳怡君、謝秉舟、黃偵琳的參選資格，並將退還登記費、作業費等。此外，民進黨祕書長徐國勇於會中表示，市議員初選民調的時程已經排定，3月2日到8日為高雄、3月9日到15日為台南、3月16日到3月22日為桃園、3月23日到3月29日為新北、台中。另，據與會人士轉述，徐國勇說明選對會討論事項，並再次提及為澎湖縣長陳光復的病情集氣，至於下次選對會，預計在2週後召開。