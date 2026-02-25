我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「四叉貓」劉宇於2022年九合一選舉期間，在臉書發文爆料時任民眾黨立委高虹安的法案助理袁康介，稱其在友人的門把上留下體液，戲稱「射門助理」等，遭到袁男憤而提告，甚至對其求償百萬元。士林地院判決，認定四叉貓未善盡查證義務，且評論之個人私德和公共事務無關，不屬於可受公評的事項。對此，四叉貓也發文寫下：「嗚嗚嗚～生涯被告50幾次，第一次吞敗。」判決書指出，四叉貓於九合一選舉期間，在臉書上陸續爆料高虹安的法案助理袁男於借住他人住處時拍攝不雅影片，並發布至頻道上賺取流量，甚至稱其裸體敲房門並將體液留在門把上，戲稱是「射門助理」，文中包括：「將來新竹市長辦公室的門把上……嘻嘻」、「射門，對！就是你想的那樣」等語。四叉貓辯稱，自己並不認識爆料者也曾向其私訊確認，是爆料者拿出多年前和袁男的合照，才相信其並非假帳號才轉載，已盡合理查證義務。但從對話中可見，四叉貓不僅發文後才詢問，更未見向其確認真實性。法官考量個人私德和公共事務無關，且四叉貓未經嚴謹查證，造成袁男精神上痛苦，判賠5萬元；另經營付費成人頻道部分，法官認為已有相關報導，且袁男曾於Fans One平台經營頻道，侵權行為尚難認有據。針對判決結果，四叉貓今（25日）也在臉書上發文，以「人生首敗」為開頭，表示自己在2022年時爆料高虹安吉助理的辦公室八卦，遭到法案助理袁男提出刑事告訴，「官司跑了幾年刑事全都不起訴，所以改告民事。」沒想到，判決結果出爐判賠5萬元，「嗚嗚嗚～生涯被告50幾次，第一次吞敗，前陣子才開心拿到小草的4萬元賠償金，馬上又要吐出來，我要去打零工賺錢來賠了。」