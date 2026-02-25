台灣都市路邊停車位經常一位難求，政府近年規劃在道路兩側設置停車格，提供用路人有更多空間運用，但近日有民眾發現部分機車格設計詭異，原本的機車格畫設白線，但內側「竟又多一圈黃線」，讓民眾感到不解。事實上，台北市政府交通局過去解釋，其是「收費機車停車格」，從2021年開始試辦，用途在於標示收費，且可以減少大量設置收費牌面、交通桿需求，但也因此被民眾笑稱「是金錢的顏色」。
機車格白線「突多一圈黃線」！用路人看傻眼：是金錢顏色
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見畫面中是路邊隨處常見的機車停車格，但原本的白色框線裡，還包著一條黃色線條，「白線內畫黃線」的神奇景象讓他十分震驚，因此好奇詢問「機車格裡畫黃線是？」
貼文曝光後，瞬間引發眾多網友解釋，「收費停車格，沒有畫黃線就免費的」、「那是你金錢的顏色」、「收費停車格啊！現在雙北市愈來愈多了」、「金錢的顏色，停就是會被收費，新北捷運站附近一堆」。
機車格「白線內側又有黃線」！北市交通局解釋用途
事實上，台北市政府交通局過去在官方粉專「台北交通大家談」解釋，其正是「收費機車停車格」，會在機車停車區內加繪黃色框線，台北市自2021年12月起試辦，陸續於室內收費機車格位增繪內框標線，以利大眾辨識，未來繼續推廣及宣傳。
過去台北市停管處說明，現有的機車格標線，無論有無收費都會以「白色框線」畫設，收費區域則會立收費牌面與左右兩側加裝交通桿。但部分區域機車停車格受限於當地環境，無法立收費牌面，加上交通桿容易損毀、維護不易，才決定畫設黃色框線。
雙北地區限定！機車格「白線內畫黃線」好處多：當地里長也贊同
台北市自2021年就開始於景美夜市周邊的1277格收費機車格試辦，在白線格內加繪10公分黃色輔助內框線，減少大量設置收費牌面、交通桿需求，強調試辦時間並無負面陳情問題，當地里長也贊同，認為該設計能讓民眾理解收費、沒收費機車停車格差異，也減少損壞更新及維護的費用。
值得一提的是，近年來收費停車格逐漸普及於雙北地區，除了台北市以外，也有民眾目擊新北地區如捷運站外，也有收費停車格的出現，但因屬於地方政府自行設計，因此多數民眾對此並不了解。
資料來源：台北市政府交通局、台北交通大家談
