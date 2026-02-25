我是廣告 請繼續往下閱讀

機車格白線「突多一圈黃線」！用路人看傻眼：是金錢顏色

▲民眾在發現路邊機車停車格，白線內側竟還多一圈黃色畫線，讓他不解其用途。（圖／路上觀察學院）

機車格「白線內側又有黃線」！北市交通局解釋用途

其正是「收費機車停車格」，會在機車停車區內加繪黃色框線，台北市自2021年12月起試辦，陸續於室內收費機車格位增繪內框標線，以利大眾辨識

但部分區域機車停車格受限於當地環境，無法立收費牌面，加上交通桿容易損毀、維護不易，才決定畫設黃色框線。

▲台北市政府交通局過去在官方粉專「台北交通大家談」解釋其是「收費機車停車格」，會在機車停車區內加繪黃色框線，台北市自2021年12月起試辦，陸續於室內收費機車格位增繪內框標線，以利民眾辨識。（圖／台北交通大家談臉書）

雙北地區限定！機車格「白線內畫黃線」好處多：當地里長也贊同

強調試辦時間並無負面陳情問題，當地里長也贊同，認為該設計能讓民眾理解收費、沒收費機車停車格差異，也減少損壞更新及維護的費用。