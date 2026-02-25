我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府市民專線接獲中捷恐嚇留言，警方如臨大敵，派出4組警網全面清查。（資料畫面／台中市警局提供）

台中市政府1999市民專線昨天下午接獲一則恐嚇留言，揚言「要到捷運沿線及車內放炸彈」，台中市捷運警察隊與市刑大接獲市府通報立即啟動應變機制，昨天下午和今天上午針對全線站體展開全面檢視與清查，所幸虛驚一場未發現可疑爆裂物，初步不排除惡作劇可能。台中市捷運警察隊與市刑大昨天下午2點半接獲市府通報，指昨天1999接到恐嚇留言，儘管未明確點名攻擊目標，警方仍全面提升維安層級。中捷公司今（25）日表示，針對民眾揚言將到捷運放置炸彈，公司收到通報後立即啟動列車與車站檢查，未發現可疑人士與爆裂物，車站同仁與保全將持續加強全線開放空間巡檢，確保系統內無可疑人員與物件藏匿。行控中心亦透過全線監視系統，持續對車廂與車站內影像進行動態監控，一旦發現異常人流或舉動，立即進行應變。捷警隊第一分隊分隊長李銘卿表示，捷警隊持續進行「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」，並通報110系統及沿線分局加強巡邏密度。昨天和今天上午共出動7組警網全線巡查，站務、保全及清潔人員也同步加密巡檢頻率，針對列車車廂、各站廁所、垃圾桶及裝置藝術等公共空間，出動金屬探測器逐一檢查可疑物品，強化安全防線。警方調查，恐嚇留言的IP位址顯示在新加坡，恐嚇信中的用語模式，與多次對台實施炸彈恐嚇的中國籍男子張海川極為相似。張男曾來台就學，並針對台灣各地發送約150起炸彈恐嚇訊息，引發社會不安。此次留言模式與過往犯案特徵雷同，不排除為同一人所為。