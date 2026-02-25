2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）將於下週四 3 月 5 日火熱開打，中華隊將接連對決勁敵日本、韓國、澳洲以及捷克。各縣市政府也陸續公布戶外轉播免費觀賞資訊，其中桃園市今年更是持續擴大轉播規模，從 3 月 6 日開始的台日大戰到台韓戰，都將有 3 場直播派對同步舉辦，而且樂天女孩也會到場，邀請民眾透過大螢幕熱血應援，共同為中華隊集氣！
桃園戶外直播免費看經典賽！3 地同步大型派對為中華隊加油
桃園市長張善政今（25）日宣布，今年特別擴大辦理賽事直播派對，將於桃園市府廣場、中壢銀河廣場及機捷 A19 廣場等 3 地同步轉播。他也自豪表示，中華隊不僅由樂天桃猿教練曾豪駒領軍，陣中更有 3 名來自樂天桃猿、9 名球員出身桃園基層學校，呼籲市民一起為中華隊、也為桃園之光加油。
張善政表示，今年體育局結合民間資源擴大轉播規模，3 月 5 日首戰對上澳洲的開胃菜，將率先於 Global Mall 桃園 A19 戶外廣場進行直播；緊接著 3 月 6 日至 8 日，中華隊將迎接日本、捷克與韓國等硬仗，屆時直播場地將一口氣擴增至 3 處，包含市府廣場、銀河廣場及 A19 廣場皆會同步放送，讓南北桃園的球迷都能就近零時差感受國際賽魅力。
桃園市經典賽預賽轉播場次表
3 月 5 日（週四）上午 11 時：台灣隊 vs 澳洲隊
轉播地點：機捷 A19 戶外廣場
3 月 6 日（週五）晚間 6 時：日本隊 vs 台灣隊
3 月 7 日（週六）上午 11 時：台灣隊 vs 捷克隊
3 月 8 日（週日）上午 11 時：台灣隊 vs 韓國隊
轉播地點：桃園市府廣場、中壢銀河廣場及機捷 A19 廣場
樂天女孩、桃氣女孩現身助陣！派對限量應援小物免費領
為炒熱現場氣氛，直播派對祭出強大應援陣容。張善政指出，市府廣場將由大家熟悉的樂天女孩熱舞助陣；中壢銀河廣場則請到桃園職業排球隊專屬的全新啦啦隊桃氣女孩跨界應援。此外，市府廣場及銀河廣場在每場直播前 30 分鐘，還會舉辦有獎徵答並發放應援小物。若中華隊順利晉級複賽、準決賽及冠軍賽，市府也將配合戰況持續辦理直播。
桃園棒球人才輩出！樂天桃猿曾豪駒教練領軍中華隊
談及本屆經典賽的中華隊陣容，市場張善政表示，總教練由樂天桃猿的龍貓曾豪駒擔任，這是一項極大榮譽。陣中除了有 3 位球員來自樂天桃猿，更有高達 9 位國手來自平鎮高中、北科附工等桃園基層棒球名校。
張善政提到，中華隊陣容擁有深厚的桃園背景，證明市府扎根基層棒球的努力已開花結果，他也喊話桃園朋友，賽事期間若無法親臨球場，務必前往直播派對，凝聚城市對棒球的情感，齊心力挺中華隊過關斬將。
本屆中華隊與桃園相關的選手教練陣容包括：
總教練：曾豪駒（樂天桃猿）
投手：陳柏毓（北科附工／匹茲堡海盜3A）、林維恩（平鎮高中／運動家2A）、古林睿煬（平鎮高中／北海道日本火腿鬥士）、徐若熙（平鎮高中／福岡軟銀鷹）、陳冠宇（國立體育大學／樂天桃猿）、林詩翔（平鎮高中／台鋼雄鷹
捕手：蔣少宏（北科附工／味全龍）
野手：李灝宇（平鎮高中／底特律老虎3A）、吳念庭（平鎮高中／台鋼雄鷹）、江坤宇（平鎮高中／中信兄弟）、林子偉(樂天桃猿)、陳晨威（樂天桃猿）。
資料來源：桃園市政府體育局
