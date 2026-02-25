我是廣告 請繼續往下閱讀

台股持續衝高，終場大漲712點，外資在台股買超413.02億元，熱錢也推動新台幣大升，今（25）日盤中一度觸及31.302元，強升1.59角，創下去（2025）年12月12日以來新高，終場收在31.34元，升值1.21角，也是近1個月收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量13.19億元。就國際匯市表現來攔，美元指數往下走，從97.87跌至97.64，亞洲主要貨幣日圓升貶互見，在155.34至156.19震盪，韓元則從1442.8699升至1427.65，離岸人民幣兌美元從6.8808升至6.8698。至於新台幣表現，在台股大漲及外資匯入推升之下，加上出口商延續年前拋匯力道，新台幣兌美元今日以31.44元、升值2.1分開出後，隨即升破31.4元，一度衝上31.302元，強升1.59角，為去年12月12日以來盤中新高價，但未突破31.3元，最後拉回至31.34元作收，還是升值了1.21角。展望後市，匯銀人士分析，央行應該有進場調節，至於明天新台幣兌美是否會突破31.3元價位，還是要看台股表現及外資動向，還有央行態度而定。