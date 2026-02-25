我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市梧棲區一家養豬場，去年（2025）10月爆發非洲豬瘟疫情！該場陳姓負責人父子竟涉嫌長期偽造廚餘蒸煮紀錄，還隱匿死46頭病死豬，導致全台被迫實施長達16天的禁宰令，遭檢方依偽造文書、違反《廢棄物清理法》及詐欺取財等罪嫌將兩人起訴，並向法院請求從重量刑。面對重罪指控，87歲陳姓老農哽咽澄清養豬實由兒子負責，並絕望吶喊「是要讓我關到死嗎？」。對此，特約獸醫師紀又銘直指業者長期「不把防疫當一件事」，加上公務體系長年便宜行事，才共同釀成這起防疫崩壞事件。檢方指出，陳姓父子經營的養豬場長期違反防疫規定，未將廚餘以 90°C 高溫蒸煮1小時，反而自2023年起至2025年9月間，每日重複利用2022年預拍的舊照片虛假申報以規避查核。此外，兩人還涉嫌造假廚餘來源、數量與燃料數據，甚至將過量廚餘非法轉賣給其他豬農。2025年10月爆發豬隻大量死亡疫情，陳姓父子卻未依法通報，僅私自投藥並隱瞞死豬數量，將短少的46頭病死豬交由合法與非法業者處置。兩人更將30頭疑似染疫豬隻送往市場拍賣，並在未經獸醫師診斷且未遵守15天停藥期的情況下自行投藥，隨後以偽造的健康聲明書誤導買家，藉此非法獲利逾約32萬元，最終檢方依涉犯偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等罪起訴2人。面對檢方指控，87歲的陳姓老農哽咽喊冤，表示自己被關3個多月，20萬交保，如今腳不方便還每天心情鬱悶，提到花錢請律師部分，老農則說自己根本無力負擔，現在手裡空空，僅靠老農津貼與萬餘元存款過活。他不解自己「又沒有殺死人」，強調養豬場雖在自己名下，但平時僅看看豬隻，實際業務已交由兒子飼養，對於可能面臨長期監禁感到絕望，直言「是要讓他關到死嗎？」老農更公開呼籲媒體發聲並「願意召開記者會」，希望法官能斟酌其高齡與處境。根據《中時新聞網》報導，養豬場特約獸醫師紀又銘指出，非洲豬瘟等防疫宣導手冊與輔導會年年舉辦，老農兒子也有參加，老農不能推說沒有參與就沒責任，更痛批其長期疏忽、不把防疫當一件事，才導致嚴重後果。紀又銘進一步分析，公務體系同樣難辭其咎，基層人員未能確實讓農民感受疫病嚴重性，甚至陪著「便宜行事」，才讓畜牧者有機可乘。這不僅令老農自認配合政策卻深陷重責，更顯現地方政府長期缺乏宣導與懲處，才讓第一線養豬戶心態「得過且過」。