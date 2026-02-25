我是廣告 請繼續往下閱讀

欣興今（25）日召開法說會，資深副總鍾明峰表示，AI伺服器與高速傳輸產品需求持續提升，預估今年全年全公司AI應用佔比將可來到60%以上的水準，而毛利率也會因AI佔比增加、展望今年第一季營收、毛利都會比上季好，整體是正向的。鍾明峰指出，欣興去年第四季營收346.9億元，相較第三季339億成長 2.06%。毛利54.7億元，比第三季的45.5億成長20%，整體毛利率15.8%。去年第四季稅後淨利為39.16億元，歸屬母公司淨利35.35億元，每股盈餘（EPS）2.32元。鍾明峰表示，展望今年第一季，AI伺服器與高速傳輸產品需求持續提升，載板與PCB產線會維持在高稼動水準。雖然農曆年假影響工作天數，但預估營收仍會比去年第四季小幅成長。毛利率也因AI佔比增加、產品組合優化與漲價效益，預期比上季更好，整體展望是正向的。稼動率方面，他補充，去年欣興第四季ABF來到90%，BT從75%升至80至85%，HDI與PCB則維持在85至90%。預計第一季整體仍會維持在90%以上的高水準。AI 佔比部分，2025年載板應用在AI比重約40%，2026年估會到60%；PCB在2025年AI應用約55至60%，2026年會到65至70%，預估2026年全公司AI應用佔比將可來到60%以上的水準。資本支出方面，鍾明峰表示，昨日欣興董事會也通過增加86億，總額從254億大幅增加到340億元。長交期設備預下訂單也從25億增至92億元，主要是為了重要策略客戶的需求，投資在ABF產能擴充與製程提升。2026年資本支出約有 70%都在ABF載板。另一方面，鍾明峰說，董事會決定每股發放2元現金股利，是考量獲利與照顧股東。而市場關心載板是否也再度面臨缺貨問題，欣興行銷長楊筑華表示，觀察過去到現在，疫情期提出需求的主要是PC客戶，但這一次提出先進載板需求的全是 AI客戶，來源完全不同。PC 已經在高原期，但AI「如同Baby一樣」剛起步，需求的生命週期與風險完全不同。回顧三、四年前，她透露，不論是供應鏈還是客戶，大家都學到了「從供不應求轉為供過於求」的教訓，所以這一次AI客戶在提需求時非常審慎。以前解決供不應求的方式可能是用「暴力式解決」，但這次我們形容為「精準的手術刀式解決」。客戶會非常精準地挑選供應鏈夥伴。楊筑華強調，AI產品大約一年一改代，這代表「一次把事情做對」變得極其重要，企業一旦沒跟上，「別人都已經領先你三個世代了」。在HBM這麼稀缺、CoWoS產能這麼珍貴的情況下，大家都在審慎選擇夥伴，這次的供需調整，是帶著過去經驗的優化與質變。