▲河智媛自己在IG分享18歲時在燒肉店打工的畫面，當時外型就十分出眾。（圖／河智媛IG@hajiwon.22）

▲廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢今年全數和樂天續約成功。（圖／樂天桃猿提供）

台灣啦啦隊收入是韓國的20倍以上

韓籍啦啦隊女神河智媛今年順利續約樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls，會繼續在台灣應援。。據了解，河智媛18歲那年還加入韓職LG雙子隊，成為當時年紀最小的啦啦隊女神，如今她不只跳韓職，也同步來台發展，收入估計是當初的20倍以上。河智媛去年2月曾在IG分享自己18歲時在燒肉店打工的畫面，當時她穿著深色制服綁著低馬尾，雖然看起來有些疲倦，但臉上依然掛滿笑容。影片曝光後吸引5萬人按讚，粉絲看了也紛紛留言讚嘆：「怎麼有這麼漂亮的服務生」、「看起來好清純」、「智媛一直都很美呢」、「那時候居然還沒紅嗎？」據悉，河智媛當年不只在燒肉店兼職，還受到LG雙子啦啦隊隊長南宮慧美的招募，正式成為「LG TWINS CHEERLEADER」的一員，年紀輕輕就出道，可見舞蹈實力超群。不過韓職啦啦隊的地位不像中職這麼高，收入也相對較低，所以近年才有越來越多韓國女神選擇來台發展，或是台韓兩邊都跳。關於台韓啦啦隊收入的差距，，因此才有這麼多韓國啦啦隊員對台灣趨之若鶩。不過是否能在台灣有亮眼發展，資深韓國啦啦隊前輩裴垂鉉認為，還是要看個人造化，另外，有資深粉絲向《NOWNEWS今日新聞》透露，。至於韓國啦啦隊，女孩跳一場大約台幣2000元左右，且很難像在台灣被捧成明星，所以收入才不高。而河智媛來台除了應援中職樂天桃猿，也有代言保養品、拍手遊、購物台廣告，薪水勢必已超出在韓國的數字，但她為了保留韓國粉絲的黏著度，在韓國也同時繼續應援韓華鷹，不過今年還沒確定是否已續約。目前河智媛IG有57萬人追蹤，今年2月才剛滿24歲的她，在業界資歷相當豐富，過去於韓國更有「最強高中生」、「啦啦隊韓孝周」的封號，人氣持續飆升。