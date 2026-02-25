我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎喝糖水失敗。（圖／Threads@orange_hsieh）

八點檔女星、男團Energy成員張書偉的老婆謝京穎，去年底公開自己懷上雙胞胎的消息，喜訊曝光後備受祝福，昨（24）日她分享最新產檢過程，坦言在進行號稱產檢大魔王的「妊娠糖尿病篩檢」時喝糖水失敗，透露當下非常不舒服，不僅在候診區吐了兩次，還差點暈倒。謝京穎在Threads發文分享自己測妊娠糖尿病的經驗，「喝糖水失敗，其實蠻挫折的，因為要早起加上空腹八小時，也聽過很多人分享方法，加氣泡水、冰水、冰水、用吸管小口小口的飲，我覺得我應該可以？！然後就直接開始」，沒想到喝了糖水後不到10分鐘，謝京穎馬上感到頭暈、想睡覺，接著她又感覺到全身發軟無力、耳朵開始耳鳴，最後她感覺自己實在快暈倒的時候，剛才喝進嘴裡的糖水全都被自己給吐了出來。謝京穎透露自己在候診區吐了2次，「通通要再重來一次，真的當下腦子完全沒有辦法回過神，始終不明白怎麼會這樣，大家都說要忍住想吐都要憋下去，我真的忍不住欸，怎麼會這樣，超挫折」，最後只好等到下次產檢時再喝一次，才能夠完成這個孕婦的大魔王。謝京穎和Energy張書偉結婚2年，去年底宣布懷上雙胞胎喜訊，馬上引來大批粉絲祝福，而她也在IG寫下，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」謝京穎同時也透露，預產期在今年春暖後，預計夏天前就可以看見兩人的寶貝順利誕生到世界上。