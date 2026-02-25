我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IKEA猩猩玩偶DJUNGELSKOG全台庫存僅剩約百隻。（圖／翻攝自IKEA官網）

日本千葉縣市川市動物園的小猴子「Panchi」（パンチ）因為被生母遺棄，不管在哪都要帶著紅毛猩猩娃娃，令人心疼的可愛模樣在網路上爆紅。這款IKEA出產的絨毛猩猩玩偶也瞬間在全球爆紅，各大門市售罄，就連轉手價都飆出16倍。台灣IKEA門市銷售狀況如何？經查發現目前僅剩約百隻，且分點僅剩2間。根據澳洲媒體、新聞集團（News Corp）旗下News.com.au 網站報導，被瘋傳於網路的日本小猴子Panchi所抱著的絨毛紅毛猩猩玩偶，已在全球多家 IKEA 門市售罄，澳洲的庫存也即將銷售一空。這隻日本小獼猴在日本千葉縣市川市動物園內，抱著這款絨毛玩偶的畫面在社群媒體上瘋傳、登上國際新聞版面，而迅速爆紅。這隻七個月大的小猴在出生時遭母親遺棄，園方飼育員為了幫助牠緩解焦慮與孤獨感，提供了這款來自 IKEA 的玩偶，彷彿將它視為母親的替代品。這款玩偶在這家全球IKEA售價為16美元（約台幣500元），但在消費者搶購之下，目前已在美國、日本與韓國售罄，澳洲跟上了這個腳步。IKEA 澳洲發言人表示，「絨毛玩偶一向是 IKEA 澳洲的熱銷商品，但隨著全球對Panchi這段故事的關注持續升溫，代表性的 IKEA DJUNGLESKOG 紅毛猩猩絨毛玩偶如今出現前所未有的需求，擄獲了澳洲顧客的心。」IKEA 澳洲發言人提到，在過去一週內，這款絨毛玩偶銷量增加超過 200%，在澳洲各門市與線上平台共售出超過 990 隻，較平常每週平均 400 隻的銷量翻了一倍以上，目前剩部分門市有庫存，發言人也強調，「一旦售罄，DJUNGLESKOG 將在幾週內於 IKEA 澳洲重新補貨上架。」另據商業內幕報導，宜家(IKEA)母公司英格卡集團( Ingka Group )商業經理奎諾內斯(Javier Quiñones)表示，這款玩偶銷量明顯增加，公司正確保能儘快補貨上架。這款玩偶在美國大多數門市已無庫存，搶購熱潮也蔓延至轉售平台，價格迅速飆升。週二在 eBay 搜尋顯示，有多筆紅毛猩猩絨毛玩偶的商品刊登，其中一名賣家甚至開價高達 328 美元，超過原價的 16 倍。打開台灣IKEA官網，在產品選項選擇兒童玩具，進入布偶/娃娃選項，可看到這款DJUNGLESKOG系列商品，經《NOWnews今日新聞》記者稍早查詢門市銷售狀況發現，全台大多門市皆已無庫存，僅剩台中店還有116件，另有2件庫存在新店店。