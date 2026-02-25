我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安25日在市政會議宣布，北市將自3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在「不減薪」的前提下，同意讓家長每天少上一小時班，少掉的工資由市府補助八成，消息引發熱議，人力銀行專家曹新南在臉書表示，「現在HR圈整個炸鍋了」。1111人力銀行總管理處執行長曹新南，在臉書發文，提出疑問，第一，雇主會不會因為少了「八分之一的工時」就得多僱用一名員工？第二，如果不多請人，多出來的工作量由誰承擔？第三，提出減少工時的員工，會不會因此被雇主情勒，或被同事敵視？除了制度本身的勞資拉鋸，曹新南也補充另一個更急迫的現實問題，即政策在2月底連假前宣布、3月1日就要實施，等於留給企業的人資作業時間幾乎只剩一天，時間壓力非常大。北市府推動「育兒減少工時計畫」立意，主打「打造友善育兒環境」，希望降低家長在工作與育兒之間被迫二選一的壓力。市府也曾在公開說明中提到，春節連假結束後，不少家長面臨重返職場、孩子回到校園的節奏切換，因此希望透過工時調整，讓家庭有更彈性的安排空間。